رياضة

شوقي غريب: أهدي البطولة للسيسي.. والآن سأنام بأريحية

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
شوقي غريب
شوقي غريب
وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب ثقته في المدرب الوطني، مشيرًا إلى أن ثقته في الفوز بالبطولة لم تهتز، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب نهاية المباراة، إذ قال: "لم أشعر أن المباراة تهرب مننا، كان هناك سيناريو نرسم ونخطط عليه منذ البداية. لم أشك واحد في المليون في خسارتنا.. في النظام الجديد من حقي إجراء 4 تغييرات مع الشوط الإضافي، لكني أجريت 3 للاستمرار بنفس القوة وتنفيذ التكتيك الذي غيّرناه أكثر من مرة ونفذه اللاعبون بشكل إيجابي".
وواصل غريب، تصريحاته، قائلًا: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ثقته في المدرب الوطني، وأهدي له هذا التتويج، حديثه رفع من شأننا". وأضاف: "أول مرة أنام فيها بأريحية لأنني لم أنم في اليوم أكتر من ساعتين منذ بداية البطولة، لعبنا مع مدارس كروية كبيرة، كل شيء كان مدروسًا، مستوى اللياقة البدنية كان رائعًا
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رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
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وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
مصر- وكوت -ديفوار (3)

مدرب كوت ديفوار: مبروك لمصر.. وقدمنا كل شئ

تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة : "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد". وأضاف : " فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصم قوي وند كبير أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ".
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبى: فى انتظار تحقيق حلم

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر مع لاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
مصر الاولمبي

مصطفى محمد يقود مصر الأولمبي للصدارة والكاميرون تودع

حقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف الأسود، ليرفع أبناء شوقي غريب رصيدهم إلى 9 نقاط في الصدارة محققًا العلامة الكاملة، في المقابل ودعت الكاميرون البطولة بفارق الأهداف عن غانا التي فازت على مالي بهدفين نظيفين، وجاء منتخب مالي في المركز الأخير.
أحمد ياسر ريان

أحمد ريان عن تسجيله هدف الفوز: هذه تعليمات شوقي غريب

عبر أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتسجيل هدفه القاتل في مرمى غانا، الذي منح الفراعنة الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
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المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.
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