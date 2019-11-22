شوقي غريب: أهدي البطولة للسيسي.. والآن سأنام بأريحية

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

شوقي غريب

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب ثقته في المدرب الوطني، مشيرًا إلى أن ثقته في الفوز بالبطولة لم تهتز، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب نهاية المباراة، إذ قال: "لم أشعر أن المباراة تهرب مننا، كان هناك سيناريو نرسم ونخطط عليه منذ البداية. لم أشك واحد في المليون في خسارتنا.. في النظام الجديد من حقي إجراء 4 تغييرات مع الشوط الإضافي، لكني أجريت 3 للاستمرار بنفس القوة وتنفيذ التكتيك الذي غيّرناه أكثر من مرة ونفذه اللاعبون بشكل إيجابي".

وواصل غريب، تصريحاته، قائلًا: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ثقته في المدرب الوطني، وأهدي له هذا التتويج، حديثه رفع من شأننا". وأضاف: "أول مرة أنام فيها بأريحية لأنني لم أنم في اليوم أكتر من ساعتين منذ بداية البطولة، لعبنا مع مدارس كروية كبيرة، كل شيء كان مدروسًا، مستوى اللياقة البدنية كان رائعًا