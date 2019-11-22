مدرب كوت ديفوار: مبروك لمصر.. وقدمنا كل شئ

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

مباراة مصر وكوت ديفوار

تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة : "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد". وأضاف : " فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصم قوي وند كبير أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ".

وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو. وشهدت المباراة سيطرة كاملة