رياضة

مدرب كوت ديفوار: مبروك لمصر.. وقدمنا كل شئ

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
مباراة مصر وكوت ديفوار
مباراة مصر وكوت ديفوار
تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة : "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد". وأضاف : " فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصم قوي وند كبير أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ".
 وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو. وشهدت المباراة سيطرة كاملة
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رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
شوقي غريب

شوقي غريب: أهدي البطولة للسيسي.. والآن سأنام بأريحية

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب ثقته في المدرب الوطني، مشيرًا إلى أن ثقته في الفوز بالبطولة لم تهتز، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب نهاية المباراة، إذ قال: "لم أشعر أن المباراة تهرب مننا، كان هناك سيناريو نرسم ونخطط عليه منذ البداية. لم أشك واحد في المليون في خسارتنا.. في النظام الجديد من حقي إجراء 4 تغييرات مع الشوط الإضافي، لكني أجريت 3 للاستمرار بنفس القوة وتنفيذ التكتيك الذي غيّرناه أكثر من مرة ونفذه اللاعبون بشكل إيجابي".
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محمد- صبحي (3)

محمد صبحي أفضل حارس في البطولة الإفريقية

توج محمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي، بجائزة افضل حارس في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وذلك بعد الأدء المميز الذى قدمه علي مدار البطولة الإفريقية مع منتخب الفراعنة . ونجح حارس مرمي المنتخب في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارتين من أصل 5 مباريات لعبها المنتخب بالبطولة . وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
مصر- وكوت -ديفوار (9)

رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم وفي البطولة، وذلك بعد إحرازه لهدف الفوز اليوم لصالح منتخب الفراعنة، ويعد هذا الهدف الثالث للاعب صاحب الـ22 عامُا في البطولة الإفريقية، وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
منتخب مصر الأولمبي

المنتخب ينهي الشوط الأول بالتقدم على كوت ديفوار

نجح المنتخب الأولمبي المصري في إنهاء الشوط الأول، بتقدمه بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعه بنظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ليضع المنتخب قدمًا نحو التتويج باللقب الإفريقي بعد الأدء الرجولي علي مدار البطولة، وسجل هدف الشوط الوحيد كريم العراقي في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، بعدما مررها له رمضان صبحي في منطقة الجزاء ليسكنها العراقي علي يمين حارس مرمي منتخب كوت ديفوار أمام مدافعي الفريق المنافس . ويعد هذا الهدف هو الأول لكريم العراقي في البطولة منذ الإنضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي .
يوسف- داو

يوسف داو أفضل لاعب فى مباراة كوت ديفوار وغانا

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غانا، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر. وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغانى بركلات الترجيح. وقدم يوسف مستوى طيبا للغاية، فى الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة، ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملاءه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح.
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