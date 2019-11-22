لأسباب فنية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1» لمدة 24 ساعة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

قمر صناعي - أرشيفية

تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات "طيبة 1"، الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسي" بأمريكا الجنوبية، لمدة 24 ساعة لأسباب فنية، ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة 1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما، بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات "طيبة 1" في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة.أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك