سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لأسباب فنية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1» لمدة 24 ساعة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
قمر صناعي - أرشيفية
قمر صناعي - أرشيفية
تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات "طيبة 1"، الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسي" بأمريكا الجنوبية، لمدة 24 ساعة لأسباب فنية، ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة 1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما، بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات "طيبة 1" في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة.أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك
اقرأ المزيد
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الشعب المصري والمنتخب الأولمبي، بعد الفوز بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في التاريخ، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء اليوم: "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو"، مضيفا: "إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.. إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".
إطلاق قمر صناعي

الساعة 11:08 مساءً.. بث عملية إطلاق «طيبة 1» على الهواء مباشرة

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" مساء اليوم الجمعة، عبر شاشات وإذاعات الهيئة، مشيرة في بيان، اليوم، أنها ستقوم بنقل عملية إطلاق القمر على الهواء مباشرة ليتابعها ملايين المصريين، إيمانا منها بحق المشاهد المصري في متابعة هذا الحدث الوطني والتاريخي، مشيرة إلى أنه سوف يتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.
السيسى-فى-الصين (1)

نحن هنا لاستكمال ما بدأناه.. كلمة السيسي بمنتدى الاستثمار في إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها، لكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أننا نعمل على زياة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة، مضيفا خلال كلمته في منتدي الاستثمار في إفريقيا، اليوم الجمعة: "إننا نلتقي اليوم في مؤتمر إفريقيا 2019، لنبحث ما بدأناه قبل سنوات لتحقيق التنمية لقارتنا"، داعيا إلى إيجاد حلول تبني على التكامل الإقليمي لتحويل إفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي.
طقس-برد-الشتاء (1)

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
إطلاق قمر صناعي

الساعة 11:08 مساءً.. بث عملية إطلاق «طيبة 1» على الهواء مباشرة

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" مساء اليوم الجمعة، عبر شاشات وإذاعات الهيئة، مشيرة في بيان، اليوم، أنها ستقوم بنقل عملية إطلاق القمر على الهواء مباشرة ليتابعها ملايين المصريين، إيمانا منها بحق المشاهد المصري في متابعة هذا الحدث الوطني والتاريخي، مشيرة إلى أنه سوف يتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.
عمرو طلعت

الاتصالات: «طيبة 1» يساهم في توفير الإنترنت.. ويخدم دولا إفريقية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة، لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة وتوفير كذلك الخدمات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، مؤكدا أن القمر الصناعي -عقب إطلاقه- سيدخل حيز الخدمة قريبا، وجاري وضع خطة فنية وزمنية بالتعاون مع متخصصين لهذا الأمر.
قمر-صناعى

«طيبة».. القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات (طيبة - 1)، يوم 22 نوفمبر الجاري، إذ سيتم الإطلاق بواسطة شركة (آريان سبيس) الفرنسية على صاروخ الإطلاق (آريان - 5)، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية. وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوائم الميكانيكى والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة 15 عاما.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]