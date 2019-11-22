وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .

وأعرب صبحي عن ثقته فى أداء اللاعبين وعزيمتهم وإصرارهم وعدم الاكتفاء بالتأهل للأولمبياد فقط بل سيحصد هذا الجيل ميدالية ليضيفوا إنجازًا جديدًا في سجل الرياضة المصرية. ووجه أشرف صبحي رسالة شكر وتقدير للجماهير المصرية على مؤازرتهم للاعبين طوال المباراة، مشيرًا إلى الاستعداد لمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية