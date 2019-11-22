رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

رمضان صبحي

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".

وأردف اللاعب قائلا: "طموحنا زاد بعد الصعود للأولمبياد، لم يعد لنا سقف للطموح، ننظر دائما إلى القمة، يتبقى لنا 7 شهور، يتخلله معسكرين، نفكر في ميدالية بالأولمبياد، وليس مجرد المشاركة فقط". وأضاف : "اعتقد سيكون هناك اتفاق بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب للتنسيق بين المنتخبين الأوليمبي والأول،