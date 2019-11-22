رياضة

رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
وأردف اللاعب قائلا: "طموحنا زاد بعد الصعود للأولمبياد، لم يعد لنا سقف للطموح، ننظر دائما إلى القمة، يتبقى لنا 7 شهور، يتخلله معسكرين، نفكر في ميدالية بالأولمبياد، وليس مجرد المشاركة فقط". وأضاف : "اعتقد سيكون هناك اتفاق بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب للتنسيق بين المنتخبين الأوليمبي والأول،
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
مصر- وكوت -ديفوار (3)

مدرب كوت ديفوار: مبروك لمصر.. وقدمنا كل شئ

تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة : "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد". وأضاف : " فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصم قوي وند كبير أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ".
شوقي غريب

شوقي غريب: أهدي البطولة للسيسي.. والآن سأنام بأريحية

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب ثقته في المدرب الوطني، مشيرًا إلى أن ثقته في الفوز بالبطولة لم تهتز، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب نهاية المباراة، إذ قال: "لم أشعر أن المباراة تهرب مننا، كان هناك سيناريو نرسم ونخطط عليه منذ البداية. لم أشك واحد في المليون في خسارتنا.. في النظام الجديد من حقي إجراء 4 تغييرات مع الشوط الإضافي، لكني أجريت 3 للاستمرار بنفس القوة وتنفيذ التكتيك الذي غيّرناه أكثر من مرة ونفذه اللاعبون بشكل إيجابي".
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
محمد-أبو-تريكة (2)

أبو تريكة يهنئ المنتخب الأولمبي: مبروك لمصر

هنأ محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، المنتخب الأولمبي بالتتويج بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والأداء البطولي الذي قدمه الفراعنة علي مدار البطولة الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020 . وقال أبو تريكة في تغريدة، عبر الحساب الرسمي له علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"مليون مبروووووك لمنتخبنا الأولمبى بطوله أمم إفريقيا تحت 23 عامًا عن جداره وإستحقاق.. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة، مبروك لمصر".
مصر- وكوت -ديفوار (9)

رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم وفي البطولة، وذلك بعد إحرازه لهدف الفوز اليوم لصالح منتخب الفراعنة، ويعد هذا الهدف الثالث للاعب صاحب الـ22 عامُا في البطولة الإفريقية، وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
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رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
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