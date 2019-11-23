معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 13 24 شبين الكوم 13 24 طنطا 13 24 دمنهور 14 23 الإسكندرية 14 23 بلطيم 14 24 مطروح 14 22 السلوم 12 22 سيوة 11 23 بورسعيد 17 23 دمياط 17 22 الزقازيق 13 23 الاسماعيلية 10 24 السويس 13 24 العريش 09 23 رفح 09 22 رأس سدر 14 23 نخل 05 22 نويبع 18 24 طابا

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 24

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 14 22

السلوم 12 22

سيوة 11 23

بورسعيد 17 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 23

الاسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 23

نخل 05 22

نويبع 18 24

طابا 15 21

كاترين 04 18

الطور 16 24

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 25

بنى سويف 10 25

المنيا 10 25

أسيوط 11 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 14 28

الوادى الجديد 10 28

شلاتين 21 29

أبو رماد 21 28

حلايب 23 28

رأس حدربة 21 27





