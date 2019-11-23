سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.15
اقرأ المزيد
صادرات-تركيا للعراق

11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
سحر-نصر

نصر: مصر تمتلك بنية تحتية تلبي احتياجات المستثمرين

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاج إليه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر. ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حاليا إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر اتخذت قرارات جريئة نتج عنها إصلاح حقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]