سعر الدولار اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.15