موضة شتاء 2020.. القطيفة للسواريه والجوخ للكاجوال

توضح داليا النادي، مصممة أزياء، لـ"التحرير" أننا نميل في الشتاء إلى الألوان الترابية والدافئة، ولكن من أكثر الألوان المنتشرة خلال شتاء 2020 المارون والأسود

تحرير:فيروز ياسر وإسراء سليمان ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

بدأ الشتاء يعم في أرجاء العالم، وفي نفس التوقيت تتزين بيوت الأزياء العالمية، ويعمل جميع أفرادها، لخلق موضة جديدة تناسب هذا العام، حيث تحظى ملابس الشتاء دائمًا بمكانة كبيرة، وتتميز بالأناقة والرقي، ستشعر وكأن كل قطعة هي حكاية بمفردها، بجانب ذلك، عليك تجهيز بيت الأزياء الصغير الخاص بك "الدولاب"، ولا تنسَ تناسق الألوان، فمن المهم حقا جعل مظهرك متناغمًا، ولا مانع من خرق قواعد الموضة، وابتكار ما يناسب جسمك، وللتعرف على موضة شتاء 2020، قمنا بمناقشة بعض آراء مصممي الأزياء.

توضح داليا النادي، مصممة أزياء، لـ"التحرير" أننا نميل في الشتاء إلى الألوان الترابية والدافئة، ولكن من أكثر الألوان المنتشرة خلال شتاء 2020 المارون والأسود، بالإضافة إلى الأخضر الجنزاري والأصفر المستردة والليلاه الترابي. وبالنسبة للملابس الكاجوال، أوضحت أن البدلة النسائية منتشرة بشكل كبير خلال هذا الشتاء،

توضح داليا النادي، مصممة أزياء، لـ"التحرير" أننا نميل في الشتاء إلى الألوان الترابية والدافئة، ولكن من أكثر الألوان المنتشرة خلال شتاء 2020 المارون والأسود، بالإضافة إلى الأخضر الجنزاري والأصفر المستردة والليلاه الترابي.

وبالنسبة للملابس الكاجوال، أوضحت أن البدلة النسائية منتشرة بشكل كبير خلال هذا الشتاء، ولا تقتصر على المناسبات الرسمية، حيث يمكن ارتداء "تيشرت" تحت البليزر، على أن يكون البنطلون نفس لون البليزر مع اختيار حذاء كاجوال.



وبالرغم من أن النساء يفضلن ارتداء البناطيل في الشتاء، ولكن الجيبة رائجة خلال هذا الشتاء، حيث تكمل الجيبة البليسيه موضة الصيف لتقتحم فصل الشتاء، كما أنها تتواجد بأقمشة خفيفة وثقيلة مثل الجلد والقطيفة، ويمكن ارتداؤها كاجوال من خلال اختيار تيشرت أو جاكيت جلد.





من بين الموضة الرائجة في هذا الشتاء، البناطيل القصيرة فوق "الأنكل"، حيث تظهر في البناطيل الواسعة والجينز والكلاسيك، سواء كانت مقلمة أو سادة، وهي مناسبة كثيرا لقصيرات القامة.



وعند الحديث عن الجاكيت الجلد، فقد أوضحت داليا النادي أنه من القطع الأساسية في كل دولاب بمختلف ألوانه، ولكن الاختلاف هذا الشتاء ارتداء الأحزمة بأشكالها وألوانها المختلفة، فهي رائجة في شتاء 2020، كما أن الكاروه يظهر مرة أخرى خلال الشتاء، بالإضافة إلى الجاكيت البوي فريند، والأوفر سايز في البلوفرات والجواكيت خاصة أنها تناسب النساء النحيفات، والكيرفي حينما يردن أن يخفين بعض العيوب.



وإذا كنتِ في حيرة من أمرك لاختيار الفساتين السواريه لحضور مناسبة مهمة، فقد كشفت مصممة الأزياء أنه على الرغم من الحضور القوي لـ"الترتر" في موسم الشتاء الماضي، لكن موضة التطريزات التي تسمى "الباييت" تظهر في هذا الشتاء بقوة، كما أن فكرة إضافة الريش إلى الأقمشة السواريه، موجودة حاليا لكن يجب توظيفها بشكل صحيح ليظهر بالشكل المطلوب في الفستان.



"القطيفة أو المخمل موضة لا تزول"، هكذا كشفت داليا النادي عن قماشة القطيفة التي لها شهرة واسعة خلال الشتاء ومناسبة تماما للسواريه، لكنها قالت إن هناك تطورا في تصميم الفساتين السواريه بتلك القماشة، كإدخال الجلد معها بشكل مختلف.



بالنسبة إلى الأكسسوارات، فإن الحلقان الكبيرة، والحزام بأشكاله المختلفة، خاصة الجلد بسلاسل الذي يسمى "كاو بوي بيلت" مع البنطلونات موضة هذا الشتاء.





لفتت داليا النادي النظر إلى أن "البوت"، لا يليق بكل أشكال القدمين وطول الفتيات، حيث قالت إنه يجب على قصيرات القامة ارتداء "الهاف بوت"، كما أن البنات اللاتي يملكن قدمين مليئتين، من الأفضل لهن ارتداء "بوت طويل" لونه غامق لكي يظهر القدمين بشكل أرفع.



ومن بين الاستايلات الرائجة في الشتاء، البوت والجيبة، ولهذا أوضحت أنه يجب ترك مسافة بينهما، خاصة عندما ترتدي هذا الاستايل قصيرات القامة، لكي يعطيهن مظهرا أطول.

كما أخبر مصمم الأزياء هشام أبو العلا "التحرير"، أن شتاء هذا العام يتميز ببعض الألوان، وستظهر بشكل واضح في الكوليكشن الجديد التي قام بتصميمها، والتي سوف يتم طرحها في رأس السنة، على سبيل المثال النبيتي والموف والبدي روز والأخضر، كما صرح بأنه يعتمد على الأشكال الهندسية بشكل كبير في التصاميم، وخاصة الهندسة المعمرية، تأثرًا بأحد المباني في برشلونة، التي يغلب عليها الطابع الإسباني.



وللتعرف على الآراء الأخرى، كشفت مصممة الأزياء، رضوى سامي، أن الشتاء هذا العام مميز جدا في الموضة العالمية، سواء ألوان أو تصاميم، كما أنه يتميز بدمج أكثر من ماتريال، والرجوع إلى الموضة القديمة"، وألوان هذا الشتاء جريئة للغاية أيضًا، يوجد بها تركيبات ألوان لم تظهر مسبقًا، وخاصة أن الشتاء في كل عام، كان يغلب عليه الألوان الداكنة، وعند الحديث عن الاستايل الدارج لشتاء عام 2020، قالت إن الاستايل البوهيمي هو المسيطر بشكل كبير على الأزياء العالمية، ويتداخل معه مناظر لشخصيات تاريخية قديمة وألوان متدرجة، ولوحظ بشكل كبير، في آخر ديفيليه لدولتشي آند غابانا- من أشهر بيوت الأزياء في إيطاليا-، حيث تعتمد بشكل كبير على هذا الطابع من الملابس، وسيظهر أيضًا بقوة في الكوليكشن الخاص بها.



وبالنسبة للألوان الأساسية، فالأصفر والبرتقالي تركيبة قوية لهذا العام، وظهر ذلك واضحًا في الجواكت، وعند الحديث معها على القطع الأساسية في دولاب كل بنت، قالت يجب وجود أكثر من جاكت، تتناسب ألوانه مع القطع الأخرى، مثل الأسود أو الكاشمير، باختلاف أطوالها على حسب استايل كل بنت، وبالنسبة للماتريل المستخدمة، صرحت بأن الجلد يحتل مكانة كبيرة في أزياء هذا العام، والجوخ باختلاف ألوانه، والأصواف الإيطالية.



والرجوع للموضة القديمة سيظهر بشكل واضح في شتاء 2020، مثل الفساتين القصيرة باختلاف أطوالها، والمنفوشة، إضافة إلى الفساتين ذات كُسر وكالونات، ويرجع هذا الاستايل إلى الستينيات والخمسينيات، ولكنه سيظهر بقوة مرة أخرى، ففي الآونة الاخيرة بدأت العديد من الفتيات، الاتجاه إلى ارتداء الفساتين بمختلف ألوانها.