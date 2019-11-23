حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

موضة شتاء 2020.. القطيفة للسواريه والجوخ للكاجوال

توضح داليا النادي، مصممة أزياء، لـ"التحرير" أننا نميل في الشتاء إلى الألوان الترابية والدافئة، ولكن من أكثر الألوان المنتشرة خلال شتاء 2020 المارون والأسود
تحرير:فيروز ياسر وإسراء سليمان ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
موضة شتاء 2020
موضة شتاء 2020
بدأ الشتاء يعم في أرجاء العالم، وفي نفس التوقيت تتزين بيوت الأزياء العالمية، ويعمل جميع أفرادها، لخلق موضة جديدة تناسب هذا العام، حيث تحظى ملابس الشتاء دائمًا بمكانة كبيرة، وتتميز بالأناقة والرقي، ستشعر وكأن كل قطعة هي حكاية بمفردها، بجانب ذلك، عليك تجهيز بيت الأزياء الصغير الخاص بك "الدولاب"، ولا تنسَ تناسق الألوان، فمن المهم حقا جعل مظهرك متناغمًا، ولا مانع من خرق قواعد الموضة، وابتكار ما يناسب جسمك، وللتعرف على موضة شتاء 2020، قمنا بمناقشة بعض آراء مصممي الأزياء.
توضح داليا النادي، مصممة أزياء، لـ"التحرير" أننا نميل في الشتاء إلى الألوان الترابية والدافئة، ولكن من أكثر الألوان المنتشرة خلال شتاء 2020 المارون والأسود، بالإضافة إلى الأخضر الجنزاري والأصفر المستردة والليلاه الترابي. وبالنسبة للملابس الكاجوال، أوضحت أن البدلة النسائية منتشرة بشكل كبير خلال هذا الشتاء،
اقرأ المزيد
علاج-تشابك-الشعر

استخدمي القهوة على الشعر.. تمنع التساقط والهيشان

تحتل القهوة مكانة كبيرة بين المشروبات العالمية، لا أحد يستطيع مقاومة رائحة القهوة، حيث تعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل كبير، وتمنحك العديد من الفوائد الأخرى، مثل خفض الإصابة بمرض السكري، ولكن هل فكرت ذات مرة في فوائد القهوة للشعر؟ تساعدك بشكل كبير في التخلص من الشعر الأبيض، وتعمل على لمعان الشعر، كما تساعد في نمو الشعر مرة أخرى، وغيرها من الفوائد الأخرى، كما أكدت الأبحاث فاعلية القهوة في علاج تساقط الشعر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "healthline".
لحية

لتعزيز نمو اللحية..استخدم زيت النعناع واللافندر

من أكثر المشكلات الصحية التي تزعج الرجال والنساء "تساقط الشعر"، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك، التوتر والقلق والضغط النفسي، إضافة إلى عوامل وراثية أو خلل في الجهاز المناعي، والحمل والولادة والالتهابات في فروة الرأس وفي هذه الحالة ينصح بتناول عقاقير طبية، أو تطبيق بعض من الزيوت الحيوية، وبالنسبة لللحية، يعاني أيضًا العديد من الرجال من عدم نمو طبيعي لها، لذا ستجدها تفسد مظهرك إذا لم تنمو بشكل مناسب، فينصح بتطبيق الزيوت الحيوية، نقلًا عن "boldsky".
منتجات العناية بالبشرة

الرمان والموز.. نظامك الغذائي لمعالجة تشققات البشرة

مع اقتراب فصل الشتاء، يعاني جميع الأشخاص من مشكلات جلدية، وأشهرها "جفاف الجلد" وتشققه، في هذه الحالة ينصح بشراء منتجات عناية بالبشرة تحتوي على نسبة عالية من المرطبات، تساعد البشرة على استعادة نضارتها وحيويتها مرة أخرى، كما ينصح بمجموعة من الماسكات الطبيعية، ولكن اكتشف الخبراء طرقا أخرى، مثل اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر التي تساعد في علاج البشرة الجافة، وحمايتها من التلف، مثل تناول كميات كبيرة من المياه انتظام، وذلك حسبما صرح موقع "stylecraze".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]