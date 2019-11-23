«داعش الجيزة وقسم التبين» أبرز محاكمات السبت

متهمون اشتروا أسلحة ورصدوا ارتكازا أمنيا أسفل الطريق الدائرى بصفط اللبن وكنيسة بكفر طهرمس وتجولوا فى محيطها لرصد المترددين عليها تمهيدًا لارتكاب عمل إرهابي

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين فى "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق أن تمت إحالته إلى المفتي. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين فى القضية والبالغ عددهم 5 متهمين، وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل العمد للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين فى القضية والبالغ عددهم 5 متهمين، وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل العمد للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.



كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، على المتهمين بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة.

اقتحام قسم التبين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، وهى القضية المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون.



كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة، ويُذكر أن محكمة جنايات القاهرة في 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بقيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

خلية داعش

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، وتستكمل المحكمة سماع الشهود، وذلك بعدما انتهت من فض أحراز القضية التى تضمنت سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، وفوارغ طلق خرطوش، وثلاث نبال، ومطواة قرن غزال، و8 سكاكين مختلفة الأحجام، وعصا معدنية، إضافة إلى ملابس عسكرية مموهة، وقناع وجه، وجهازين "لا سلكي"، و10 هواتف محمولة، وكاميرا تصوير.



نسبت التحقيقات إلى المتهمين تكوين خلية إرهابية وقيام قائدها بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقى المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور، ولإقناع باقى المتهمين تم ضمهم إلى الخلية التكفيرية، وتكليفهم بالاطلاع على إصدارات تنظيم داعش الإرهابى ورصد مناطق عسكرية.

أوسمة مرسي

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري فى دعوى تطالب بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه.وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسا للجمهورية، دون أن يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، ما يترتب عليه حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريا.