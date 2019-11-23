جريمة

«داعش الجيزة وقسم التبين» أبرز محاكمات السبت

متهمون اشتروا أسلحة ورصدوا ارتكازا أمنيا أسفل الطريق الدائرى بصفط اللبن وكنيسة بكفر طهرمس وتجولوا فى محيطها لرصد المترددين عليها تمهيدًا لارتكاب عمل إرهابي
تحرير:سماح عوض الله ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين فى "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق أن تمت إحالته إلى المفتي. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين فى القضية والبالغ عددهم 5 متهمين، وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل العمد للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام
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ضبط 43 تاجر مخدرات و12 متهمًا بحيازة سلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو الممنوعات من أسلحة وذخيرة ومواد مخدرة وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
مقر نادي الزمالك

كواليس حريق محل «كبابجي» في نادي الزمالك بالمهندسين

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الرابعة والربع مساء الجمعة، الأجواء مستقرة داخل أروقة نادي الزمالك وسط توافد عشرات الأعضاء رفقة عائلاتهم وذويهم لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بين جنبات القلعة البيضاء الواقعة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، لكن حدثا جديدا طرأ تبدلت معه حالة الهدوء، وحل بدلا منها الخوف والذعر لدى تصاعد أدخنة كثيفة، أسرع البعض لاكتشاف مصدرها وتبين أنه مطعم مشويات (كبابجي) مواجه لأحد حمامات السباحة.
مباحث-مصنفات

الشرطة تداهم مقر شركة تبث 18 قناة مُخلة بالآداب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، لا سيما الجرائم المستحدثة والمتعلقة بالمحتوى الإعلامى وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إذ وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تفيد قيام صاحب شركة وشقيقه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بإدارة شركة للقنوات الفضائية، وإنشاء وبث 18 قناة متنوعة ومثلها مُخلة بالآداب، وسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة.
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الداخلية تكشف عن الأسرار الكاملة لـ«كارثة البحيرة»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة خط أنابيب بترول بالبحيرة، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير بدائرة المركز، ملك مُزارع، ووجود محبس مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير فى المنطقة المحيطة بالأنبوب.
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السجن 30 سنة لـ4 متهمين باغتصاب ربة منزل وسرقتها

أكدت محكمة جنايات القاهرة فى حكمها بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، لكل متهم على حدة من عناصر تشكيل إجرامي مكون من 4 متهمين، على أنهم مفسدين فى الأرض، لم يرعوا حرمات الله، واقتحموا مسكن آمنين، وانتهكوا الأعراض، بجانب انتحال صفة ضباط شرطة بقصد إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، إذ تيقنت المحكمة فى حيثيات حكمها من ثبوت الاتهام بحق الجناة، إذ اقتحموا منزل سيدة تقيم بمفردها، منتحلين صفة رجال شرطة، وهتكوا عرضها وسرقوا أموالها، وذلك نصف الحكم على السجن المشدد 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي، والسجن 15 سنة للسرقة بالإكراه، ليصبح نصيب كل متهم 30 سنة.
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