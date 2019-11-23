ضبط 43 تاجر مخدرات و12 متهمًا بحيازة سلاح في الجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

حملة أمنية- أرشيفية

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو الممنوعات من أسلحة وذخيرة ومواد مخدرة وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 46 متهما، منهم 3 حالات تعاطي، و43 متهمًا بالاتجار فى المخدرات، وكان بحوزة المتهمين 2565 جرام مخدر

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 46 متهما، منهم 3 حالات تعاطي، و43 متهمًا بالاتجار فى المخدرات، وكان بحوزة المتهمين 2565 جرام مخدر الحشيش، 155 قرصًا، 125 جرام هيروين، 1320 جرام استروكس، عدد 370 جرام الشادو، 280 جرام البودر.



وفى سياق مكافحة انتشار السلاح، ضبطت الحملة 12 متهمًا، زعموا حيازتهم للأسلحة غير المرخصة بقصد الدفاع، وكان بحوزة المتهمين 7 فرد خرطوش محلي عيار 12 مم، بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 28 طلقة مختلفة الأعيرة و4 طبنجات عيار 9 مم.



