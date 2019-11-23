أكثر من 60 يوما.. أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

فلسطين

يواصل الأسيران الفلسطينيان أحمد زهران ومصعب الهندي إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 60 يوما. وقال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح له اليوم السبت، إن الأسير زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63 على التوالي، فيما يواصل الهندي (29 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، إضرابه منذ 61 يوما، حيث تحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "نيتسان" بالرملة.

ولفت عبد ربه الى أن الأسيرين يعانيان من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية، مشيرا إلى أن حياتهما معرضة للخطر بعد إضرابهما المتواصل منذ 60 يوما، وذلك نتيجة لنقص الأملاح، والسوائل في الجسم.يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف