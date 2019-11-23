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أكثر من 60 يوما.. أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
فلسطين
فلسطين
يواصل الأسيران الفلسطينيان أحمد زهران ومصعب الهندي إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 60 يوما. وقال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح له اليوم السبت، إن الأسير زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63 على التوالي، فيما يواصل الهندي (29 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، إضرابه منذ 61 يوما، حيث تحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "نيتسان" بالرملة.
ولفت عبد ربه الى أن الأسيرين يعانيان من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية، مشيرا إلى أن حياتهما معرضة للخطر بعد إضرابهما المتواصل منذ 60 يوما، وذلك نتيجة لنقص الأملاح، والسوائل في الجسم.يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف
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أحمد-قايد-سالح

الجيش الجزائري: كل محاولات المساس بأمن واستقرار الوطن فشلت

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، إن كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر واستقرارها قد فشلت وستفشل مستقبلا، وقال في تصريحات اليوم الجمعة، بولاية ورقلة (شرق): "لقد فشلت كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها، وستفشل مستقبلا، بحول الله تعالى وقوته، بفضل الجهود العازمة والمثمرة التي يبذلها الجيش مستلهما إياها من إخلاصه لقيم ثورة نوفمبر ولرسالته الخالدة لكي تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ".
الحرب-في- سوريا (13)

دماء المدنيين تنزف.. تركيا والإرهابيين يهاجمون رأس العين السورية

قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في اعتداء جديد للقوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية على ريف مدينة رأس العين، بالتوازي مع مواصلة النظام التركي تعزيز قواته على الأراضي السورية عبر إرسال مواد لوجستية لنقاطه بريف المدينة، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية اعتدوا، اليوم الجمعة، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة على قريتي تل الورد والربيعات، ما تسبب مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بينما أقدمت مجموعة من الإرهابيين التابعين لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصفية مدنيين اثنين بالرصاص في قرية العريشة بريف رأس العين.
احتجاجات العراق

قتيلان و22 مصابًا في مواجهات جديدة وسط بغداد

قتل متظاهران وأصيب 22، الجمعة، من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد، حسب مصادر في الشرطة. وقالت المصادر إن أحد القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، في مواجهات على جسر الأحرار. وقبل ساعات، قال مسؤولون عراقيون إن 10 أشخاص قتلوا بعد اشتباكات وقعت ليل الخميس، بين محتجين وقوات الأمن في بغداد. وأوضح مسؤولون أمنيون وطبيون إن أحد المحتجين توفي متأثرا بجراحه صباح الجمعة، بعد إصابته في اشتباكات دامية في شوارع بين جسري الأحرار والسنك، ليرفع عدد القتلى إلى 10.
شبكة-دعارة

فضيحة جنسية لسفير قطري.. فشل مع الأم فحاول مع ابنتها

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، الجمعة، عن تورط سفير قطري لدى لندن في محاولة إجبار سيدة بريطانية في الخمسينيات من عمرها، على ممارسة الجنس وتنظيم حفلات جماعية للرذيلة. وأضافت الصحيفة أن مساعدة شخصية في سفارة قطر في لندن، تدعى ديان كينغسون (58 عاما)، وهي بريطانية نشأت في اليمن، أبلغت المحكمة كيف حاول السفير "فهد.ال" الضغط عليها مرارا من أجل ممارسة الجنس معا، قبل عام 2014. وقالت كينغسون إنه "بعدما رفضت ممارسة الجنس معه، كثف الدبلوماسي جهوده على محاولة ممارسة الجنس مع ابنتها البالغة (19 عاما) حينها، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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علم فلسطين

مستوطنون يحرقون سيارات فلسطينية جنوب وشرق نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة عددا من مركبات الفلسطينيين في 3 قرى جنوب وشرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس وأحرقوا عددا من المركبات. وأضاف دغلس أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، وأحرقوا مركبته وخطوا شعارات عنصرية.
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الموقع الأثري في شمال نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح صحفي اليوم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الموقع الأثري، وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، موضحا أن البلدة تتعرض لهجمة شرسة واقتحام شبه يومي من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بغزة

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعد توقف لنحو 24 ساعة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ على الأقل صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأغارت طائرات الاحتلال مجددا على نفس الموقع بعد عدة دقائق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

جرحى في تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أصيب فلسطينيان من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لحركة الجهاد في غزة، الجمعة، وذلك على الرغم اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه الخميس، بحسب سكاي نيوز عربية. وقالت مصادر طبية في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين تم نقلها إلى أحد المستشفيات في جنوبي غزة. وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في غزة بأن مقاتلات إسرائيلية أغارت عدة مرات على موقعين لحركة الجهاد في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، عقب إطلاق عدة قذائف صاروخية من القطاع على جنوبي إسرائيل، مساء الخميس. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة والمقاتلة، بنحو 9 غارات موقعا غربي رفح، وآخر في خان يونس بـ5 غارات.
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