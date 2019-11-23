ضبط مزارع بحوزته 28 قطعة أثرية بالمنيا

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

آثار مضبوطة- أرشيفية

ألقت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع قوات مديرية أمن المنيا القبض على مزارع يتاجر فى الآثار، إذ تمت مداهمة مخزن ملحق بمزرعة ملكه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته 28 قطعة أثرية، تهود لعصور مختلفة فرعونية ويونانية ورومانية، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار لفحص القطع المضبوطة، وجدولتها ضمن القوائم الأثرية وحفظها فى مكان آمن تمهيدًا لإدراجها ضمن المعروضات الأثرية فى المتاحف، فيما حررت القوات محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وردت معلومات إلى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام مزارع بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار، ونجاحه فى استخراج قطع أثرية والاتجار فيها، وحددت المعلومات مزرعة يستخدمها المتهم وكرًا لإيداع القطع الأثرية التى بحوزته، وتحركت مأمورية لضبطه، وكان بحوزته 28 قطعة أثرية. تضمنت

وردت معلومات إلى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام مزارع بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار، ونجاحه فى استخراج قطع أثرية والاتجار فيها، وحددت المعلومات مزرعة يستخدمها المتهم وكرًا لإيداع القطع الأثرية التى بحوزته، وتحركت مأمورية لضبطه، وكان بحوزته 28 قطعة أثرية.



تضمنت الآثار المضبوطة تمثال من البازلت الأسود لسيدة على قاعدة بطول 50 سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعونى، وتمثال من الحجر الجيرى لآدمى على قاعدة بطول 35 سم يرجع للعصر اليونانى الرومانى، وتمثال من البازلت الأخضر لآدمى على قاعدة بطول 10سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعونى، و25 عملة معدنية مختلفة الأحجام ترجع للعصر الرومانى.







