جريمة

ضبط مزارع بحوزته 28 قطعة أثرية بالمنيا

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
آثار مضبوطة- أرشيفية
آثار مضبوطة- أرشيفية
ألقت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع قوات مديرية أمن المنيا القبض على مزارع يتاجر فى الآثار، إذ تمت مداهمة مخزن ملحق بمزرعة ملكه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته 28 قطعة أثرية، تهود لعصور مختلفة فرعونية ويونانية ورومانية، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار لفحص القطع المضبوطة، وجدولتها ضمن القوائم الأثرية وحفظها فى مكان آمن تمهيدًا لإدراجها ضمن المعروضات الأثرية فى المتاحف، فيما حررت القوات محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وردت معلومات إلى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام مزارع  بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار، ونجاحه فى استخراج قطع أثرية والاتجار فيها، وحددت المعلومات مزرعة يستخدمها المتهم وكرًا لإيداع القطع الأثرية التى بحوزته، وتحركت مأمورية لضبطه، وكان بحوزته  28 قطعة أثرية.  تضمنت
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تحت ستار «نادي صحي».. دعارة واتجار بالبشر في هضبة الهرم

لافتة ضوئية تجذب الأنظار في عقار سكني بمكان يتسم بالهدوء في منطقة هضبة الأهرام المطلة على تاريخ الفراعنة "أهرامات الجيزة"، اتخذتها ربة منزل مقرا لنادٍ صحي أضحى مقصد راغبي متعة الحرام من الرجال وليس طالبي الراحة والاستشفاء، خطة شيطانية لجأت إليها تلك السيدة، وقع اختيارها على فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ18 سنة، تأتي بهن بدعوى إلحاقهن بالعمل طرفها وتوفير فرصة عمل بسعر جيد لفتاة في مقتبل العمر، لكن سرعان ما تتكشف الحقيقة المُرة وأن النادي ستار لأعمال منافية للآداب.
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حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
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حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
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الشرطة تداهم مصنع ترامادول في الغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وكشفت التحريات عن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية خيانة أمانة، ومحكوم عليه غيابيا في قضية (إيصال أمانة).
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قطع-أثرية

حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
مخدر-استروكس

ضبط تاجري مخدرات و2 طن عصير فاسد بالجيزة

يشهد نطاق محافظة الجيزة حملات أمنية وتموينية مشددة، تشهد استهداف الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، علاوة على محاولة ضبط الأسواق عن طريق التصدي لجرائم الغش التجاري والمنشآت غير المرخصة. ونجحت الحملة الأمنية فى ضبط متهمين بالاتجار فى المخدرات وبحوزتهما 6 كيلوجرامات إستروكس، وذلك بمنطقة إمبابة، بينما تمكنت حملة التموين على مدار 24 ساعة، من ضبط 73 قضية تموينية تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وغش تجاري وإنتاج خبز ناقص الوزن، وحرر رجال الحملة محاضر بوقائع الضبط.
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حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

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إحباط تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب بمطار القاهرة

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