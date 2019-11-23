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الآثار: العثور لأول مرة على مومياوات لأشبال أسود بسقارة

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
وزير الآثار
وزير الآثار
أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار نجاح البعثة الأثرية المصرية فى الكشف عن خبيئة للمومياوات والحيوانات والطيور المقدسة إلى جانب 5 مومياوات لقطط ضخمة والتي رجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة. وقال العناني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة للكشف عن تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر، إنه تم اكتشاف الغرفة أثناء أعمال البعثة بجبانة الحيوانات بجوار المكان الذي تم اكتشاف مقابر لكبار رجال الدولة به خلال العام الماضي بالإضافة إلى جبانة للقطط والحيوانات والطيور المقدسة وكذلك الكشف الكبير لمقبرة " واح تي" الجميلة التي أشاد بها العالم أجمع.
وأوضح أن نتائج الأشعة السينية والدراسات العلمية المبدئية التي أجريت على اثنين منهما على يد الدكتورة سليمة اكرام والدكتور ريتشارد ريج المتخصصين في مومياوات الحيوانات، أثبتت بنسبة 95? أنهما مومياتان لأشبال أسود صغيرة تبلغ من العمر حوالي 8 أشهر، وذلك طبقا لأشكال وأطوال وأحجام العظام الخاصة بهما.وأكد وزير
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إحالة واقعة «طالبة السلام» للنيابة.. اعرف العقوبة

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستصدر بيانا بشأن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة التعدي على طالبة في مدرسة السلام التجارية بنات في شبرا الخيمة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير المديرية التعليمية، موضحا أن الواقعة تعود إلى أن طالبتين إحداهما بالفترة الصباحية والأخرى بالفترة المسائية تشاجرتا في المدرسة، فأبلغت إحداهما أسرتها ليتفاجأ العاملون في المدرسة باقتحام عدد من السيدات وأسرة الطالبة للمدرسة، وتعدوا على الطالبة الأخرى بالضرب والسحل وخلع حجابها.
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البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ويوسف النجار

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة والآباء الكهنة وشعب المنطقة. وأزاح قداسة البابا تواضروس الثاني الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الكنيسة لدى وصوله، لتبدأ بعدها صلوات التدشين. ودشن مذابح الكنيسة وحامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية، وعقب انتهاء طقس التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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3 مشروعات وكشف أثري جديد.. المصريون ينتظرون ديسمبر

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد في شهر ديسمبر المقبل، فضلا عن افتتاح 3 مشروعات أثرية وهي متحف الغردقة وقصر البارون والمعبد اليهودي بالإسكندرية. وأضاف العناني خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة لإعلان تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر، أن الكشف الجديد لخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة بسقارة يؤكد عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تم لأول مرة الكشف عن مومياوات لأشبال أسود وتمثال من الخشب للمعبودة "نيت" وهي إله مرتبطة بالغزل والنسيج في صان الحجر، إلى جانب جعران كبير الحجم و75 تمثالا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز.
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الآثار تنفي اكتشاف مومياء لأبو الهول: عثرنا فقط على حيوان غريب

نفت وزارة الآثار ما تداولته بعض الصحف عن تصريحات وزير الآثار، نقلا عن صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، الخاصة بالعثور على مومياء لأبو الهول، وكشفت الوزارة، فى بيان أصدرته مساء اليوم، نص تصريحات وزير الآثار للجريدة البريطانية، إذ قال "سنعلن عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبؤة"، وأضاف وزير الآثار فى تصريحاته "أنه سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".
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جبانة متعددة الطبقات.. كشف أثري جديد بالإسماعيلية

كشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني الروماني وعصر ما قبل الأسرات. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، الدكتور أيمن عشماوي، في تصريح، اليوم الخميس، إن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصر اليوناني الروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.
زاهي حواس

زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
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النواب: السجن وغرامة لاتقل عن مليون جنيه لـ«بيع الآثار بالخارج»

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه. كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: «من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد».
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