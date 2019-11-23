أستاذ آثار: المصريون قدسوا 16 حيوانًا أبرزهم البقرة وأبو قردان

أستاذ آثار: البقرة كانت مقدسة في مصر كلها وهي ترتبط بالإلهة (حتحور) وهي إلهة بجسم سيدة ورأس بقرة وتعتبر رمزا للجمال والحب والسعادة. وانتشرت عبادة البقرة في مصر بشكل خاص

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

المصريون القدماء

أكد الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة أن المصريين القدماء لم يعبدوا الحيوانات، ولكن كانوا يقدسون صفات محددة فيها كالشجاعة والذكاء والقوة والحنان. وقال بدران، اليوم السبت، بمناسبة إعلان وزارة الآثار كشف أثري يضم مجموعة من الحيوانات المحنطة بجبانة سقارة، إن المصريين القدماء لم يقدسوا كل أنواع الحيوانات، وإنما كان الاختيار يقع على أنواع محددة من خلال مجموعة من العلماء والكهنة، وعند توافر الشروط المطلوبة في ذلك الحيوان، يتم الإعلان عن اختيار ذلك الحيوان المقدس، وتقام الاحتفالات العظيمة في المعبد الخاص به.

وكشف عن وجود نحو 16 حيوانا مقدسا في مصر القديمة منها البقرة والتمساح وأبو منجل (أبوقردان) والقرد واللبؤة والقطة والعقرب والثور والضفدع والنسر والصقر وفرس النهر والكبش والعجل والكلب (ابن آوى) والكوبرا، لافتا إلى أن تحنيط الحيوانات في مصر القديمة بدأ في القرن الثامن قبل الميلاد، وانتهى مع دخول الرومان