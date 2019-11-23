رياضة

تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
تشيلسي
تشيلسي
تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
وضمن مباريات نفس الجولة يرحل ليفربول المتصدر برصيد 34 نقطة، لمواجهة كريستال بالاس صاحب المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، وذلك على ملعب سيلهرست بارك في تمام الساعة الخامسة مساءً. ومن المتوقع أن يغيب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن تلك المواجهة، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل. وبدوره يستقبل أرسنال نظيره
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الترجى-التونسى (1)

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
محمد- صلاح‎

كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.
نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
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أرسنال (5)

آرسنال في قمة نارية أمام ليستر بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس الساعة 2:30 ظهرًا على ملعب ستامفورد بريدج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما يوجد كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 20 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 14 مباراة وتعادل في لقاءين وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجَّل لاعبو البلوز في تلك المباريات 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ16 هدفًا.
محمد- صلاح‎

صلاح عن التتويج بالدوري: لا يزال الطريق طويلا

تحدث نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن حظوظ فريقه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لهذا الموسم 2019- 2020، وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ6 أو 7 نقاط"، وأضاف: "الأمر لم ينتهِ بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة"، ويأتي ذلك قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.
جوارديولا - كلوب (4)

كلوب يتغنى بجوارديولا قبل صدام البريميرليج

تغنى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في العالم، وذلك قبل صدام ليفربول والسيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السيتي صاحب المركز الثاني، وغطت تصريحات جوارديولا، التي تراجع عنها لاحقا، واتهم فيها ساديو ماني، نجم ليفربول، بأنه يتعمد أحيانا ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، على أجواء ما قبل المباراة.
يورجن كلوب‎

كلوب: جوارديولا أفضل مدير فني فى العالم

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة الريدز المقبلة أمام مانشستر سيتي، حيث أشار كلوب إلى أن الستيزنز سيظهر بشكل دفاعى. وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن شكل اللقاء: "أتوقعها مباراة مغلقة". وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحاته مع الشبكة الإنجليزية: "ما حدث من بيب جوارديولا فى الموسم الماضي على ملعب أنفيلد يعني الكثير لي، لقد دافع أمام فريقي بدلا من اللعب بطريقته الهجومية المعتادة".
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