تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

تشيلسي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وضمن مباريات نفس الجولة يرحل ليفربول المتصدر برصيد 34 نقطة، لمواجهة كريستال بالاس صاحب المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، وذلك على ملعب سيلهرست بارك في تمام الساعة الخامسة مساءً. ومن المتوقع أن يغيب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن تلك المواجهة، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل. وبدوره يستقبل أرسنال نظيره