التحول الرقمي.. أهم فعاليات منتدى إفريقيا 2019

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، منتدى إفريقيا للاستثمار للعام الجاري 2019، والمقام تحت عنوان «استثمر في إفريقيا»، بمشاركة 2000 شخص من ممثلي شركاء التنمية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بدأت، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني بمنتدى الاستثمار من أجل إفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتستعرض الجلسة الأولى التجارب التنموية الناجحة للدول الإفريقية، لتحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص، كما تؤكد أهمية تضافر الجهود من أجل خلق بيئة مواتية للأعمال وتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.

ويشارك في الجلسة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة في نيجيريا، والسفير شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. كما تتضمن الفعاليات جلسة حول تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى