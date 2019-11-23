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التحول الرقمي.. أهم فعاليات منتدى إفريقيا 2019

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، منتدى إفريقيا للاستثمار للعام الجاري 2019، والمقام تحت عنوان «استثمر في إفريقيا»، بمشاركة 2000 شخص من ممثلي شركاء التنمية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
بدأت، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني بمنتدى الاستثمار من أجل إفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتستعرض الجلسة الأولى التجارب التنموية الناجحة للدول الإفريقية، لتحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص، كما تؤكد أهمية تضافر الجهود من أجل خلق بيئة مواتية للأعمال وتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.
ويشارك في الجلسة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة في نيجيريا، والسفير شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. كما تتضمن الفعاليات جلسة حول تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى
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صادرات-تركيا للعراق

11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
سحر-نصر

نصر: مصر تمتلك بنية تحتية تلبي احتياجات المستثمرين

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاج إليه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر. ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حاليا إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر اتخذت قرارات جريئة نتج عنها إصلاح حقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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عمرو طلعت

الاتصالات: «طيبة 1» يساهم في توفير الإنترنت.. ويخدم دولا إفريقية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة، لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة وتوفير كذلك الخدمات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، مؤكدا أن القمر الصناعي -عقب إطلاقه- سيدخل حيز الخدمة قريبا، وجاري وضع خطة فنية وزمنية بالتعاون مع متخصصين لهذا الأمر.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 84 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصناعة يستحوذ بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، على نسبة 16.2% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018- 2019، فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8% من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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نصار: 20% زيادة متوقعة في الصادرات المصرية خلال 2019

أكد الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية تعد العامل الأهم في الدخل القومي، يليه الصناعة. وأشار نصار خلال كلمته والتي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال قمة مصر الاقتصادية والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير والتي أدت إلى زيادة بنسبة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي. وأوضح نصار أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8%.
السيسي (5)

يختصر الطريق لـ4 ساعات| تفاصيل طريق شرم الشيخ الجديد

بطول 342 كيلو مترا فقط، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء «شرم الشيخ»، الذي يختصر وقت الوصول إلى شرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط، والرابط بين نفق الشهيد أحمد حمدي حتى مدينة شرم الشيخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ويضم الطريق اتجاهين كل اتجاه يضم 3 حارات بعرض 25 مترًا لكل حارة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، لتسهيل حركة النقل والسياحة الوافدة لجنوب سيناء، كما أنه مزود 14 محطة لتموين السيارات على جانبي الطريق بمتوسط مسافة 50 كيلو مترا بين كل محطة وأخرى، بما يعادل 7 محطات باتجاه الذهاب و7 باتجاه العودة.
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