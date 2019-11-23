التحول الرقمي.. أهم فعاليات منتدى إفريقيا 2019
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، منتدى إفريقيا للاستثمار للعام الجاري 2019، والمقام تحت عنوان «استثمر في إفريقيا»، بمشاركة 2000 شخص من ممثلي شركاء التنمية
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
بدأت، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني بمنتدى الاستثمار من أجل إفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستعرض الجلسة الأولى التجارب التنموية الناجحة للدول الإفريقية، لتحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص، كما تؤكد أهمية تضافر الجهود من أجل خلق بيئة مواتية للأعمال وتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.
ويشارك في الجلسة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة في نيجيريا، والسفير شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.
كما تتضمن الفعاليات جلسة حول تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى
ويشارك في الجلسة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة في نيجيريا، والسفير شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.
كما تتضمن الفعاليات جلسة حول تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى فى إفريقيا، وتركز على أهمية الاستثمارات للاستفادة من الفرص الواعدة ودعم تنمية الموارد البشرية.
يتحدث في الجلسة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة بجمهورية جنوب إفريقيا، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجانيت هيكمان، المديرة الإدارية للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ومحمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.
كما تعقد جلسة حول المرأة وجلسة حول آفاق الاستثمار العربى الإفريقى المشترك فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، تتحدث فيها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وهانى سنبل مدير عام المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وبنديكت أوارما رئيس البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، وعبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وميريك دوسيك، نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية والإقليمية بالمنتدى الاقتصادى العالمى، وآنا نوفيك، مديرة شؤون الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
كما تعقد العديد من الجلسات المتوازية حول تعزيز التحول الرقمى من أجل التكامل والتنوع الاقتصادى، يتحدث فيها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمانى أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة لمفوضية الاتحاد الإفريقى وبثينة جورمازى، مدير التنمية الرقمية بالبنك الدولى، وآخرون.
كما تعقد جلسة حول "طاقة المستقبل.. الفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة المتجددة"، يتحدث فيها محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسيديه حميد، وزير الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكامل الاقتصادى بجزر القمر، وأحمد السويدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إلكتريك، وآخرون.
وتتضمن الفعاليات جلسة حول "الميزة التنافسية.. الاستثمار فى رأس المال البشرى"، تتحدث فيها الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وآخرون، ويلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة ختامية فى المنتدى.
ويوجد هناك عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات رجال الأعمال من مختلف الدول الإفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة ومن جميع أنحاء العالم؛ بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
ويرتكز مؤتمر الاستثمار من أجل إفريقيا 2019، على العديد من المجالات (البنية الأساسية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي في إفريقيا وريادة الأعمال وتمكين المرأة والاستثمار في رأس المال البشري)، كما أن من سيقوم بإدارة جلسات المنتدى إعلاميون عالميون متخصصون في الشؤون الاقتصادية والإفريقية.
ويستهدف المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية داخل قارة إفريقيا، وسيتم خلال المنتدى الإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة.