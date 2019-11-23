الطلائع يتسلح بالتاريخ لإسقاط طنطا في الدوري

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

طلائع الجيش

يعاود الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، نشاطه من جديد، اليوم السبت، بعد غياب لمدة شهر، نظرًا لخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري، غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر وتوج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار (2-1)، كما تأهل رجال شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي، إلى أولمبياد طوكيو 2020، برفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي الثانية والنصف عصرًا، يستضيف طنطا بقيادة أيمن المزين، ضيفه طلائع الجيش بقيادة مديره الفني الجديد طارق يحيي في أولى مبارياته خلفا للبرازيلي سيرجو فارياس، على استاد طنطا الرياضي. ويدير المباراة الحكم أحمد الغندور في ثالث مبارياته هذا الموسم، والثانية في الجولة الرابعة، إذ أدار مباراة الإسماعيلي مع

وفي الثانية والنصف عصرًا، يستضيف طنطا بقيادة أيمن المزين، ضيفه طلائع الجيش بقيادة مديره الفني الجديد طارق يحيي في أولى مبارياته خلفا للبرازيلي سيرجو فارياس، على استاد طنطا الرياضي.



ويدير المباراة الحكم أحمد الغندور في ثالث مبارياته هذا الموسم، والثانية في الجولة الرابعة، إذ أدار مباراة الإسماعيلي مع حرس الحدود، ورقم 66 في تاريخ المسابقة، ويعاونه كل من محمود رضا، مساعدا أول، وكريم مهيا مساعدا ثانيا، ومعهم محمد عبد الحافظ حكما رابعًا.



يدخل طنطا المباراة، وهم في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط، وفي المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقطتين.



مواجهة اليوم هي السابعة في مسابقة الدوري بين الفريقين، وفشل أبناء السيد البدوي في تحقيق أي فوز، مقابل فوزين للطلائع، كلاهما في طنطا، بالإضافة إلى فوز في كأس مصر.

