«البترول» تحقق 14 كشفا جديدا في 3 أشهر من 2019- 2020

تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرا عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية

تحرير:محمد صلاح ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

المهندس طارق الملا وزير البترول

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في المجال، موضحا أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، لتساهم إيجابيا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في منطقة الصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات نحو 4 ملايين دولار.

وتم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق "جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس، شمال الصالحية" بمنح توقيع نحو 2 مليون دولار، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة بأكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات نحو 2.43 مليار دولار، وحفر 150 بئرا. كما تم