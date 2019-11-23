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«البترول» تحقق 14 كشفا جديدا في 3 أشهر من 2019- 2020

تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرا عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية
تحرير:محمد صلاح ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
كشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في المجال، موضحا أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، لتساهم إيجابيا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في منطقة الصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات نحو 4 ملايين دولار.
وتم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق "جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس، شمال الصالحية" بمنح توقيع نحو 2 مليون دولار، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة بأكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات نحو 2.43 مليار دولار، وحفر 150 بئرا. كما تم
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صادرات-تركيا للعراق

11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
سحر-نصر

نصر: مصر تمتلك بنية تحتية تلبي احتياجات المستثمرين

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاج إليه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر. ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حاليا إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر اتخذت قرارات جريئة نتج عنها إصلاح حقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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مصنع-بتروكيماويات .(4)

لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

تعد إفريقيا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال إفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب وجود معظم الخام النووي الإستراتيجي في الصحراء؛ مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها. ورغم زخر القارة الإفريقية بالمواد الخام، فإن معظم دول القارة تعجز عن تحويل تلك المواد الخام إلى مواد تامة الصنع، وتقوم بتصديرها بأثمان بخسة لدول أوروبا التي تربح من ورائها الكثير بعد تحويلها إلى منتجات صناعية كاملة.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر في 2020

قال مصدر مسئول بقطاع البترول المصرى، إن هذه الصفقة تعيد تشكيل هيكل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الغاز بين مصر وإسرائيل، والتي كان أحد مساهميها رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، بما يسمح بتسوية قضايا التحكيم الدولي التي فرضت على مصر غرامات وتعويضات باهظة، إضافة إلى أنها تأتى فى إطار خطة تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة، خاصة أن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي أيضا في إطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته لتوفير احتياجات القطاع الصناعي.
تركيا (2)

رغم تحذير أوروبا.. تركيا تبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أكدت تركيا الجمعة، أن سفينة "الفاتح"، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة مؤخرا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن سفينة "الفاتح" للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. يشار إلى أن هناك سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هي السفينة "ياوز". ويأتي هذا التصعيد التركي عقب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2)

البترول: محاولة سرقة فاشلة وراء حريق «ترعة المواسير» بإيتاي البارود

قال المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بتركيب "كلبس" بغرض السرقة، وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة، موضحا في بيان، أن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقامت بمعاينة المكان، وحررت محضرا بالواقعة في الخامسة مساء.
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