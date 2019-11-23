«البترول» تحقق 14 كشفا جديدا في 3 أشهر من 2019- 2020
تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرا عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية
تحرير:محمد صلاح
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
المهندس طارق الملا وزير البترول
كشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في المجال، موضحا أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، لتساهم إيجابيا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في منطقة الصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات نحو 4 ملايين دولار.
وتم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق "جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس، شمال الصالحية" بمنح توقيع نحو 2 مليون دولار، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة بأكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات نحو 2.43 مليار دولار، وحفر 150 بئرا.
كما تم
وتم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق "جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس، شمال الصالحية" بمنح توقيع نحو 2 مليون دولار، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة بأكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات نحو 2.43 مليار دولار، وحفر 150 بئرا.
كما تم خلال هذه الفترة تحقيق 14 اكتشافا جديدا (4 غاز – 10 زيت) بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.
إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغازات
بلغ إنتاج الغاز الطبيعى المبيع نحو 13 مليون طن بزيادة نسبتها نحو 6% على الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز فى الإنتاج، ما أثر إيجابيا فى زيادة معدلات الإنتاج وهى مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).
كما بلغ إجمالى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز نحو 8 ملايين طن.
مشروعات تنمية حقول الزيت والغاز
- مشروع تنمية حقل ظهر، بالبحر المتوسط، لشركة بتروبل. تم الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا فى شهر أغسطس 2019، وذلك من خلال إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، وجار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، إذ من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميا.
- مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، لشركة بتروبل/ إيني الإيطالية. يهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب طاقة المشروع البالغة نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا، من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم، وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع فى شهر أغسطس 2019، وتم بدء الإنتاج فى سبتمبر 2019، إذ تم وضع البئر الأول (بلطيم جنوب غرب-1) بمعدلات إنتاج أولية نحو 70 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
- مشروع تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية) (شمال سيناء البحرية-برينكو) بالبحر المتوسط. تم بدء الإنتاج من خلال وضع البئر الأول على الإنتاج في يوليو 2019 بمعدلات إنتاج أولية نحو 25 مليون قدم مكعب يوميا، والبئر الثانى فى أغسطس 2019 بمعدلات إنتاج أولية نحو 20 مليون قدم مكعب يوميا، ومن المخطط ربط باقى الآبار تباعا.
- مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق- ديا الألمانية):
يهدف المشروع إلى إنتاج نحو 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا، من خلال ربط 9 آبار، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من ربط جميع الآبار على الإنتاج فى أغسطس 2019.
وقد تم وضع 4 آبار غاز جديدة على الإنتاج، إذ بلغ إجمالى معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها ووضعها على الإنتاج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، نحو 489 مليون قدم مكعب غاز يوميا، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على الإنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولي، نحو 43.9 ألف برميل يوميا.