رياضة

5 نجوم من منتخب مصر في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا

تحرير:أحمد سيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
تتويج المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية
تتويج المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية
أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اختيار 5 لاعبين من المنتخب المصري (تحت 23 عامًا) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، ويوجد في التشكيل خمسة لاعبين من منتخب مصر هم: حارس المرمى محمد صبحي، والمدافع أحمد رمضان (بيكهام)، وعمار حمدي لاعب الوسط، والقائد رمضان صبحي، إضافة إلى مهاجم مصر وهداف البطولة مصطفى محمد، وظهر من كوت ديفوار 4 لاعبين، إضافة إلى وجود لاعب من جنوب إفريقيا، وآخر من غانا.
وجاء تشكيل البطولة كالتالي: حارس: محمد صبحي (مصر). الدفاع: سلاس جناكا (كوت ديفوار) – أحمد رمضان "بيكهام" (مصر) – كواديو ييفيز (كوت ديفوار) – ريبو مبيلي (جنوب إفريقيا). الوسط: أبو بكر كيتا (كوت ديفوار) – عمار حمدي (مصر) – إيفانز منساه (غانا). الهجوم: رمضان صبحي (مصر)
اقرأ المزيد
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
محمد- صلاح‎

كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.
نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد- صبحي (3)

محمد صبحي أفضل حارس في البطولة الإفريقية

توج محمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي، بجائزة افضل حارس في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وذلك بعد الأدء المميز الذى قدمه علي مدار البطولة الإفريقية مع منتخب الفراعنة . ونجح حارس مرمي المنتخب في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارتين من أصل 5 مباريات لعبها المنتخب بالبطولة . وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
تتويج -الزمالك‎ (12)

رسميا.. سوبر الزمالك والترجي في الدوحة 14 فبراير

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية، في العاصمة القطرية، الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل. وكان كاف أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة السوبر، قائلا: «ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب أيضا الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، التى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من شهر أغسطس الماضي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».
عمار-حمدى

عمار حمدى أفضل لاعب فى مباراة مصر وجنوب إفريقيا

حصل عمار حمدى، لاعب منتخب مصر الأوليمبى، على لقب أفضل لاعب فى مباراة المنتخب أمام جنوب إفريقيا، والتى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى، حيث تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحى من ركلة جزاء، وأضاف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى فى الدقيقة 85، وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث فى الدقيقة 89.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]