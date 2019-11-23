5 نجوم من منتخب مصر في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا

تحرير:أحمد سيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

تتويج المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اختيار 5 لاعبين من المنتخب المصري (تحت 23 عامًا) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، ويوجد في التشكيل خمسة لاعبين من منتخب مصر هم: حارس المرمى محمد صبحي، والمدافع أحمد رمضان (بيكهام)، وعمار حمدي لاعب الوسط، والقائد رمضان صبحي، إضافة إلى مهاجم مصر وهداف البطولة مصطفى محمد، وظهر من كوت ديفوار 4 لاعبين، إضافة إلى وجود لاعب من جنوب إفريقيا، وآخر من غانا.

وجاء تشكيل البطولة كالتالي: حارس: محمد صبحي (مصر). الدفاع: سلاس جناكا (كوت ديفوار) – أحمد رمضان "بيكهام" (مصر) – كواديو ييفيز (كوت ديفوار) – ريبو مبيلي (جنوب إفريقيا). الوسط: أبو بكر كيتا (كوت ديفوار) – عمار حمدي (مصر) – إيفانز منساه (غانا). الهجوم: رمضان صبحي (مصر)

وجاء تشكيل البطولة كالتالي:



حارس: محمد صبحي (مصر).



الدفاع: سلاس جناكا (كوت ديفوار) – أحمد رمضان "بيكهام" (مصر) – كواديو ييفيز (كوت ديفوار) – ريبو مبيلي (جنوب إفريقيا).



الوسط: أبو بكر كيتا (كوت ديفوار) – عمار حمدي (مصر) – إيفانز منساه (غانا).



الهجوم: رمضان صبحي (مصر) – مصطفى محمد (مصر) – يوسف دياو (كوت ديفوار).



كان منتخب مصر قد توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بهدفين مقابل هدف، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

