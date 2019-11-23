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«أمازون» تقاضي البنتاجون بشأن عقد قيمته 10 مليارات دولار

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
البنتاجون
البنتاجون
أعلنت شركت أمازون أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عقد قيمته 10 مليارات دولار للحوسبة السحابية تم منحه لشركة مايكروسوفت. وأضافت الشركة في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت، أنه تم حفظ الشكوى من قبل، لافتا إلى أن هناك تحيزا لا لبس فيه من جانب الحكومة الأمريكية. وأثارت محاولة أمازون التنافسية لمشروع "سحابة الحرب" انتقادات من الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد من البنتاجون إلقاء نظرة فاحصة على الأمر. ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية العقد لشركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر الماضي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن أن عملية الشراء تمت دون تأثير خارجي.

وهذا العقد، الذي يسمى "المشروع المشترك للبنية التحتية الدفاعية" أو "جيه إي دي أي" نافست عليه شركات مايكروسوفت وأمازون وأوراكل وأي بي إم. 

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