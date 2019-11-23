سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مدبولي: مصر اتخذت قرارات جريئة نتج عنها إصلاح حقيقي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي أن مصر وضعت برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حيث اتخذت قرارات لمعالجة الأخطاء التاريخية التي حدثت قديما ومنها منظومة الدعم. وشدد مدبولي على أن القطاع الخاص لم يكن سيأتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة إذا لم تمهد الحكومة له الطريق، مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت كل
اقرأ المزيد
صادرات-تركيا للعراق

11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
سحر-نصر

نصر: مصر تمتلك بنية تحتية تلبي احتياجات المستثمرين

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاج إليه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر. ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حاليا إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

«البترول» تحقق 14 كشفا جديدا في 3 أشهر من 2019- 2020

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في المجال، موضحا أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، لتساهم إيجابيا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في منطقة الصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات نحو 4 ملايين دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-مدبولي

مجلس للذكاء الاصطناعي.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة علي مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«قوى عاملة النواب» توصي بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، بعقد لقاء عاجل خلال 15 يوما مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزراء (المالية، الزراعة، التنمية المحلية، الصحة، الأوقاف، التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.

الوزراء: العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفقا لاشتراطات محددة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2020. من ناحية أخرى، استعرض المجلس، تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2019.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 141 لسنة 2014"، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا، بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]