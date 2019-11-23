مدبولي: مصر اتخذت قرارات جريئة نتج عنها إصلاح حقيقي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدبولي أن مصر وضعت برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حيث اتخذت قرارات لمعالجة الأخطاء التاريخية التي حدثت قديما ومنها منظومة الدعم. وشدد مدبولي على أن القطاع الخاص لم يكن سيأتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة إذا لم تمهد الحكومة له الطريق، مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت كل