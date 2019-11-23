رياضة

المقاولون يسعى لإسقاط أسوان في «الجبل الأخضر»

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
أسوان - المقاولون العرب
أسوان - المقاولون العرب
يعاود الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، نشاطه من جديد، اليوم السبت، بعد غياب لمدة شهر، نظرًا لخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري، غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر وتوج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار (2-1)، كما تأهل رجال شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، إلى أولمبياد طوكيو 2020، برفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وفي الخامسة مساءً يحل أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي ضيفا على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. ويدير المباراة الحكم هشام الفلال في أولى مبارياته هذا الموسم والخامسة في الدوري، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدا أول وأسامة عبد اللطيف مساعدا ثانيا، وأحمد حامد فهيم
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الترجى-التونسى (1)

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
محمد- صلاح‎

كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.
نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
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مباراة الزمالك والمقاولون-26

تفوق كاسح لذئاب الجبل أمام أسوان في الدوري

يحل أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفا على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استاد عثمان أحمد عثمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، وذلك بعد أن توقفت المسابقة شهرًا، لخوض المنتخب الوطني الأول تصفيات كأس الأمم 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. ويدير المباراة الحكم هشام الفلال في أولى مبارياته هذا الموسم، والخامسة في الدوري، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدا أول، وأسامة عبد اللطيف مساعدا ثانيا، ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعا.
مران الأهلي

مران الأهلي.. تخفيف الحمل البدني وانتظام سليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الخميس، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يستعد خلالها لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وبدأ المران بجلسة مع اللاعبين ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي.
رامي-ربيعة

رامي ربيعة عن ملل أداء الفراعنة: «لا نلعب ضد أقماع»

يرى رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن سبب شعور الكثيرين بالملل من المباريات الودية للفراعنة في الفترة الأخيرة، بسبب المنافسين، كما أكد ربيعة أن اللاعبين استفادوا من المباراة الودية ضد ليبيريا وبدء المعسكر مبكرا لزيادة الانسجام بينهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك لاستعادة جزء من اللياقة البدنية لتوقف بطولة الدوري منذ فترة تزيد عن الشهر. وقال رامي ربيعة، عبر قناة أون سبورت: "المباريات الودية مملة ليست بسببنا، بل لأن المنافس يلعب بدفاع المنطقة بشكل غير طبيعي، ولا يخلق أي خطورة هجومية ضدنا".
حمدى-فتحى

إصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب الوطني

تعرض حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق المنتخب الوطني اليوم الإثنين بملعب برج العرب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي خضع لها لاعب فريق الأهلي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع في غضروف الركبة و يتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف العلاج نظرًا لإنه تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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