المقاولون يسعى لإسقاط أسوان في «الجبل الأخضر»

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

أسوان - المقاولون العرب

يعاود الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، نشاطه من جديد، اليوم السبت، بعد غياب لمدة شهر، نظرًا لخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري، غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر وتوج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار (2-1)، كما تأهل رجال شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، إلى أولمبياد طوكيو 2020، برفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي الخامسة مساءً يحل أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي ضيفا على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. ويدير المباراة الحكم هشام الفلال في أولى مبارياته هذا الموسم والخامسة في الدوري، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدا أول وأسامة عبد اللطيف مساعدا ثانيا، وأحمد حامد فهيم

وفي الخامسة مساءً يحل أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي ضيفا على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



ويدير المباراة الحكم هشام الفلال في أولى مبارياته هذا الموسم والخامسة في الدوري، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدا أول وأسامة عبد اللطيف مساعدا ثانيا، وأحمد حامد فهيم حكما رابعا.



ويدخل أصحاب الأرض المباراة وهم في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعوها من الفوز على طلائع الجيش والإنتاج الحربي بنفس النتيجة بهدف دون رد، والتعادل مع سموحة بهدفين لكل منهما، والهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.



في حين يحتل أبناء الجنوب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف طنطا والجونة، جمعها من الفوز على إنبي بهدف دون رد، والتعادل مع إف سي مصر سلبيا، وخسر أمام مصر للمقاصة 2/3، والأهلي 1/5، وكلتاهما في أسوان.