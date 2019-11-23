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نصر: مصر تمتلك بنية تحتية تلبي احتياجات المستثمرين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاج إليه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر. ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حاليا إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.
وأضافت نصر أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار برنامج اقتصادي شامل تمت صياغته بمشاركة القطاع الخاص. وتابعت: "كما قمنا بتحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وسعينا لتيسير الإجراءات، وأنجزنا الكثير في مجال البنية التحتية،
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صادرات-تركيا للعراق

11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر اتخذت قرارات جريئة نتج عنها إصلاح حقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

«البترول» تحقق 14 كشفا جديدا في 3 أشهر من 2019- 2020

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في المجال، موضحا أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، لتساهم إيجابيا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في منطقة الصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات نحو 4 ملايين دولار.
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الذهب والعقارات.. أفضل طرق الاستثمار بعد خفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وزيرة الاستثمار مع المكرمات

وزيرة الاستثمار تكرم 3 باحثات مصريات فزن بزمالة لوريال- يونسكو

كرمت وزيرة الاستثمار سحر نصر ثلاث باحثات مصريات؛ لفوزهن بزمالة برنامج "لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم" لعام 2019. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها شركة لوريال مصر للعام الثانى على التوالي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبنوا جوليا، مدير عام "لوريال مصر".
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22.8 مليار دولار استثمارات 1500 شركة أمريكية في مصر

قال محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت إلى 22.8 مليار دولار تتوزع بين 1576 شركة، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء. وأضاف عبد الوهاب أن تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ساهمت في تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر. جاء ذلك خلال استقبال عبد الوهاب، نيابة عن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفدا من وزارة التجارة الأمريكية، والبنك الأمريكي التصدير والاستيراد.
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شاكر: 287 مليار جنيه إجمالي إنتاج الكهرباء في 2014

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دعم القيادة السياسية للتطوير الذي يحدث في قطاع الكهرباء بطريقة غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، وأن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مجال انتاج الكهرباء خلال الفترة 2014 حتى 2018 بلغت 287 مليار جنيه، وذلك لزيادة القدرات الكهربائية، متابعا: "لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائي خاصة مع دول الجوار"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، اليوم الإثنين.
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