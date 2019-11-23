نصر: مصر تمتلك بنية تحتية تلبي احتياجات المستثمرين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاج إليه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر. ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حاليا إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

وأضافت نصر أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار برنامج اقتصادي شامل تمت صياغته بمشاركة القطاع الخاص. وتابعت: "كما قمنا بتحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وسعينا لتيسير الإجراءات، وأنجزنا الكثير في مجال البنية التحتية،