رياضة

تفوق كاسح لذئاب الجبل أمام أسوان في الدوري

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
يحل أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفا على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استاد عثمان أحمد عثمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، وذلك بعد أن توقفت المسابقة شهرًا، لخوض المنتخب الوطني الأول تصفيات كأس الأمم 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. ويدير المباراة الحكم هشام الفلال في أولى مبارياته هذا الموسم، والخامسة في الدوري، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدا أول، وأسامة عبد اللطيف مساعدا ثانيا، ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعا.
ويدخل أصحاب الأرض المباراة وهم في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتحاد السكندري، وبفارق هدف خلف المصري البورسعيدي، في حين يحتل أبناء الجنوب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف طنطا والجونة. تاريخيا، 16 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين، شهدت تفوقا لذئاب الجبل الذى حقق 10 انتصارات،
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الترجى-التونسى (1)

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
محمد- صلاح‎

كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.
نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يسعى لإسقاط أسوان في «الجبل الأخضر»

يعاود الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، نشاطه من جديد، اليوم السبت، بعد غياب لمدة شهر، نظرًا لخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري، غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر وتوج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار (2-1)، كما تأهل رجال شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، إلى أولمبياد طوكيو 2020، برفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
اصابة-فرجانى-ساسى

طبيب منتخب تونس يكشف آخر تطورات إصابة ساسي

أكد سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، أن إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لا تمنعه من استئناف الدوري الممتاز مع فريقه اعتبارا من يوم 25 نوفمبر المقبل، وذلك حسبما أفاد لقناة تايم سبورتس. وصرح طبيب منتخب تونس: "إصابة فرجاني ساسي بسيطة لا تستدعي غيابه لفترة، بل يحتاج للراحة والعناية، وأثق بأن الجهاز الطبي لنادي الزمالك سيقوم باللازم، وفرجاني يعاني من آلام في العضلة الضامة قبل مواجهة غينيا الاستوائية، واتفقنا معه على المشاركة في اللقاء على أن يتم استبداله إذا شعر بآلام".
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
نادر السيد

نادر السيد: خسرت الكثير بانتقالي للأهلي

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وواصل حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "أعتقد أنهم تعاقدوا معي من أجل تحفيز الحضري، لو كنت شاركت في ذلك الوقت كان يمكن أن تتغير حساباتهم، هذا الأمر به ظلم لي ولتاريخي، حصلت من الأهلي على تقدير واحترام لكن هذا لا يكفيني".
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