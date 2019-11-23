تفوق كاسح لذئاب الجبل أمام أسوان في الدوري

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

المقاولون العرب

يحل أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفا على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استاد عثمان أحمد عثمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، وذلك بعد أن توقفت المسابقة شهرًا، لخوض المنتخب الوطني الأول تصفيات كأس الأمم 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. ويدير المباراة الحكم هشام الفلال في أولى مبارياته هذا الموسم، والخامسة في الدوري، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدا أول، وأسامة عبد اللطيف مساعدا ثانيا، ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعا.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة وهم في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتحاد السكندري، وبفارق هدف خلف المصري البورسعيدي، في حين يحتل أبناء الجنوب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف طنطا والجونة. تاريخيا، 16 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين، شهدت تفوقا لذئاب الجبل الذى حقق 10 انتصارات،