رياضة

ريفر بليت يستهدف الدفاع عن لقب ليبرتادوريس

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس
يحتضن ملعب تشيلي الوطني، اليوم السبت، المباراة النهائية للنسخة رقم 60 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، وذلك عندما يصطدم فلامينجو البرازيلي بنظيره ريفر بليت الأرجنتيني في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويخوض ريفر بليت النهائي الثاني على التوالي والسابع في تاريخه، بينما بلغ فلامنجو المباراة النهائية للمرة الثانية، ويدخل فريق المليونيرات المباراة بصفته حامل اللقب؛ لذا يضع عينيه على الكأس، للظفر بها مجددًا للعام الثاني على التوالي لأول مرة في تاريخه، أما فلامنجو، فرغم وصوله مرة واحدة من قبل إلى نهائي البطولة، فإنه حقق اللقب عام 1981.
وتعد الفرق الأرجنتينية الأكثر حصدًا للقب على مدار التاريخ، بواقع 25 تتويجًا، مقابل 18 للفرق البرازيلية، وعلى مستوى الخسائر في النهائي، تأتي الفرق البرازيلية في المقدمة، بواقع 15 خسارة للقب، ومن بعدها نظيراتها في الأرجنتين بخسارته 11 مرة. ويتصدر إندبندينتي الأرجنتيني قائمة الفرق الأكثر حصدًا للقب على
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الترجى-التونسى (1)

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
محمد- صلاح‎

كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.
نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
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ميسى

ريكيلمي ينظم مباراتي اعتزال من أجل ميسي

يبدو أن النجم الأرجنتيني خوان رومان ريكيليمي، يخطط لتنظيم مباراة اعتزال ثانية، بهدف إشراك مواطنه ليونيل ميسي بها، وتقام مباراة اعتزال ريكيلمي، 12 ديسمبر المقبل، بين فريقي بوكا جونيورز المتوجين بكأس كوبا ليبرتادوريس عامي 2000 و2007، في ملعب لا بومبونيرا، وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد تم توجيه الدعوة لميسي من أجل المشاركة في المباراة، لكنه اعتذر بسبب خوض برشلونة لمباراة في الليجا أمام ريال سوسييداد، وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين.
ليبرتادوريس

كونميبول يؤكد إقامة نهائية ليبرتادوريس في تشيلي

تشهد تشيلي العديد من الاحتجاجات العنيفة في الوقت الحالي، والتي أسفرت عن مقتل 18 شخصًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تشيلسي لاحتضان المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس لعام 2019، الذي سيجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامينجو البرازيلي، وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط بالحالة الأمنية للبلاد، فإن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونوميبول" أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التزامه بإقامة المباراة النهائية على الملعب الوطني بالعاصمة سانتياجو يوم 23 نوفمبر المقبل.
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