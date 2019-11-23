ريفر بليت يستهدف الدفاع عن لقب ليبرتادوريس

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

كوبا ليبرتادوريس

يحتضن ملعب تشيلي الوطني، اليوم السبت، المباراة النهائية للنسخة رقم 60 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، وذلك عندما يصطدم فلامينجو البرازيلي بنظيره ريفر بليت الأرجنتيني في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويخوض ريفر بليت النهائي الثاني على التوالي والسابع في تاريخه، بينما بلغ فلامنجو المباراة النهائية للمرة الثانية، ويدخل فريق المليونيرات المباراة بصفته حامل اللقب؛ لذا يضع عينيه على الكأس، للظفر بها مجددًا للعام الثاني على التوالي لأول مرة في تاريخه، أما فلامنجو، فرغم وصوله مرة واحدة من قبل إلى نهائي البطولة، فإنه حقق اللقب عام 1981.

وتعد الفرق الأرجنتينية الأكثر حصدًا للقب على مدار التاريخ، بواقع 25 تتويجًا، مقابل 18 للفرق البرازيلية، وعلى مستوى الخسائر في النهائي، تأتي الفرق البرازيلية في المقدمة، بواقع 15 خسارة للقب، ومن بعدها نظيراتها في الأرجنتين بخسارته 11 مرة. ويتصدر إندبندينتي الأرجنتيني قائمة الفرق الأكثر حصدًا للقب على