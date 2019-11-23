تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

برشلونة

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.

وفي تلك المباريات، حقق برشلونة الانتصار في مباراتين، وتعرض للهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبو البارسا في تلك اللقاءات 9 أهداف، واهتزت شباكهم بـ3 أهداف أخرى. وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 25 نقطة، نظيره ريال سوسيداد الخامس برصيد 23 نقطة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك في تمام الساعة