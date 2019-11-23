ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

نابولي

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.

وفي تلك المباريات، حقق ميلان الانتصار في 32 مباراة وتعادل في 25 لقاءً وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المواجهات 117 هدفًا، واستقبلت شباكهم 71 هدفًا. وضمن مباريات نفس الجولة يرحل يوفنتوس المتصدر برصيد 32 نقطة، لمواجهة أتلانتا الخامس برصيد 22 نقطة، على ملعب أتليتي أزوري دي إيتاليا، وذلك في تمام