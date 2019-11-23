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11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
وجاء ترتيب الدول من حيث الصادرات كالتالي:-ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبة 20.3 %.-المملكة الشريفة المغربية: بلغت قيمة الصادرات (501.6 مليون دولار) بنسبة 16.0%.-السودان: بلغت قيمة الصادرات (399.3 مليون دولار) بنسبة 12.7 %.-كينيا: بلغت قيمة الصادرات (354.6 مليون دولار) بنسبة 11.3 %.-نيجيريا:
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وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
سحر-نصر

نصر: مصر تمتلك بنية تحتية تلبي احتياجات المستثمرين

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاج إليه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر. ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حاليا إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر اتخذت قرارات جريئة نتج عنها إصلاح حقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

«البترول» تحقق 14 كشفا جديدا في 3 أشهر من 2019- 2020

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في المجال، موضحا أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، لتساهم إيجابيا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في منطقة الصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات نحو 4 ملايين دولار.
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وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: الاحتياطي النقدي يغطي 9 أشهر من الواردات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016، استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة في ما يتسق مع الأهداف المحددة في "إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، وخطة إفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات.
صادرات-تركيا للعراق

الإحصاء: 17.2% زيادة في صادرات مصر لدول الكوميسا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي حجم صادرات مصر لدول الكوميسا بلغت نحو 1.908 مليار دولار خلال عام 2018، في مقابل نحو 1.628 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 17.2%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الثلاثاء، عن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018، أن حجم الصادرات تركز في 5 دول أفريقية بنسبة 85.5 % من إجمالى دول الكوميسا، وفي مقدمتها ليبيا، حيث بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 33.1 % من إجمالى التكتل، ثم السودان بقيمة (399.3 مليون دولار) بنسبه 20.8 % من إجمالى التكتل.
صادرات-تركيا للعراق

%27 زيادة في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 27.4%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الإثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي، أن 10 دول إفريقية استحوذت على نسبة 80.9 % من إجمالي صادرات مصر إلى تكتل الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي. فيما بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%.
صادرات-تركيا للعراق

25.8% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.51 مليار دولار، خلال يوليو 2019، مقابل 5.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 25.8%. وأضاف جهاز الإحصاء أن قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2019، ارتفعت مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها "ملابس جاهزة بنسبة 1.1%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك"، بنسبة 1.9%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 54.5%، فواكه طازجة بنسبة 23.3%، بلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2%.
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