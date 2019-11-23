11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

الصادرات المصرية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.

وجاء ترتيب الدول من حيث الصادرات كالتالي:-ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبة 20.3 %.-المملكة الشريفة المغربية: بلغت قيمة الصادرات (501.6 مليون دولار) بنسبة 16.0%.-السودان: بلغت قيمة الصادرات (399.3 مليون دولار) بنسبة 12.7 %.-كينيا: بلغت قيمة الصادرات (354.6 مليون دولار) بنسبة 11.3 %.-نيجيريا: