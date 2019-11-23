رياضة

كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.
وقال يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه سيتحدث مع لاعبه المصري محمد صلاح، عن إمكانية مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020. ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، ما قد يضر بفرص صلاح لبدء الموسم الجديد للبريميرليج، حال مشاركته في الأولمبياد. وأضاف
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الترجى-التونسى (1)

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
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منتخب مصر الأولمبي

ربيع ياسين: المنتخب الأولمبي يحتاج هذا الثلاثي

كشف ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 عن مرشحيه الثلاثة للانضمام لقائمة المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد لقناة النادي الأهلي. وقال مدرب المنتخب الوطني للشباب: "لابد من تشكيل مثلث هجومي للتفوق في بطولة كبيرة، لأن الشخصية الهجومية يجب أن تفرض نفسها، فالدفاع فقط لن يحقق لنا شيئا". وأضاف ربيع ياسين: "أرى أن المنتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح و محمود حسن (تريزيجيه) وصانع ألعاب يصنع الفارق في الثلث الأمامي أو بمثابة لاعب وسط ثان بجوار أكرم توفيق، يتولى المهام الهجومية".
تريزيجية (1)

رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
ليفربول - أستون فيلا

ليفربول يوافق على موعد مواجهة أستون فيلا

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي توصلها لاتفاق مع ليفربول لإقامة لقاء الفريق أمام أستون فيلا، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وتُقام المواجهة قبل يوم واحد من مباراة الريدز في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي سيقام في قطر. وكانت هناك أزمة اندلعت قبل فترة بسبب مطالبات بتأجيل المباراة في ظل سفر ليفربول لخوض كأس العالم للأندية وتأكيد يورجن كلوب أنه لا يستطيع اللعب بفريقين مختلفين في الوقت ذاته، وهدد بالانسحاب من الكأس، في حالة عدم مراعاة الجدول المزدحم لفريقه.
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