كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

محمد صلاح

توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه سيتحدث مع لاعبه المصري محمد صلاح، عن إمكانية مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020. ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، ما قد يضر بفرص صلاح لبدء الموسم الجديد للبريميرليج، حال مشاركته في الأولمبياد. وأضاف

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه سيتحدث مع لاعبه المصري محمد صلاح، عن إمكانية مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.



ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، ما قد يضر بفرص صلاح لبدء الموسم الجديد للبريميرليج، حال مشاركته في الأولمبياد.



وأضاف كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو: "علمت أن مصر تأهلت لأولمبياد طوكيو 2020، وليس لديّ أي فكرة عما سيحدث، أعلم أننا سنواجه بعض المشكلات في المستقبل".



وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن أتحدث مع صلاح، لكن لا أعلم متى سأقوم بذلك".



وتابع: "من قال إن صلاح سيذهب للأولمبياد؟ هل مدربهم قال ذلك؟".



جدير بالذكر أن مشاركة محمد صلاح، اليوم السبت، أمام كريستال بالاس، محل شك بعد أن أكد كلوب أن اللاعب ما زال يعاني من الإصابة.