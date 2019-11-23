بنعل الأحذية.. إحباط تهريب 2280 قرصا مخدرا بميناء رفح

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

أقراص مخدرة - أرشيفية

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لضبط جالبي ومروجي المواد المخدرة، إذ أحبطت الجهود الأمنية محاولة مسافر يحمل جنسية إحدى الدول العربية تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد من خلال معبر رفح البري، فيما استهدفت مأمورية أمنية وكرًا استخدمه جناة كمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة، إذ يقومون بخلط مواد كميائية من شأنها التأثير على الصحة العامة لمتعاطيها، وذلك فى نطاق محافظتي الغربية والمنوفية، وحرزت قوات الأمن كمية من الأقراص المخدرة بلغ عددها27460 مركب كميائي من أنواع مختلفة.

وألقت إدارة شرطة مواني رفح، القبض على أجنبي بحوزته 2280 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، كان يخفيهم داخل نعال أحذية بإحدى حقائبه وتجويف بداخل شنطة السفر، واعترف بمحاولته تهريب المخدرات إلى داخل البلاد. وداهمت قوات الأمن وكرًا لتصنيع الأقراص المخدرة، كان بداخله 25180 قرصا مخدرا، وتبين استخدام عنصر إجرامي ماكينة