جريمة

بنعل الأحذية.. إحباط تهريب 2280 قرصا مخدرا بميناء رفح

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
أقراص مخدرة - أرشيفية
أقراص مخدرة - أرشيفية
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لضبط جالبي ومروجي المواد المخدرة، إذ أحبطت الجهود الأمنية محاولة مسافر يحمل جنسية إحدى الدول العربية تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد من خلال معبر رفح البري، فيما استهدفت مأمورية أمنية وكرًا استخدمه جناة كمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة، إذ يقومون بخلط مواد كميائية من شأنها التأثير على الصحة العامة لمتعاطيها، وذلك فى نطاق محافظتي الغربية والمنوفية، وحرزت قوات الأمن كمية من الأقراص المخدرة بلغ عددها27460 مركب كميائي من أنواع مختلفة.
وألقت إدارة شرطة مواني رفح، القبض على أجنبي بحوزته 2280 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، كان يخفيهم داخل نعال أحذية بإحدى حقائبه وتجويف بداخل شنطة السفر، واعترف بمحاولته تهريب المخدرات إلى داخل البلاد. وداهمت قوات الأمن وكرًا لتصنيع الأقراص المخدرة، كان بداخله 25180 قرصا مخدرا، وتبين استخدام عنصر إجرامي ماكينة
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تحت ستار «نادي صحي».. دعارة واتجار بالبشر في هضبة الهرم

لافتة ضوئية تجذب الأنظار في عقار سكني بمكان يتسم بالهدوء في منطقة هضبة الأهرام المطلة على تاريخ الفراعنة "أهرامات الجيزة"، اتخذتها ربة منزل مقرا لنادٍ صحي أضحى مقصد راغبي متعة الحرام من الرجال وليس طالبي الراحة والاستشفاء، خطة شيطانية لجأت إليها تلك السيدة، وقع اختيارها على فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ18 سنة، تأتي بهن بدعوى إلحاقهن بالعمل طرفها وتوفير فرصة عمل بسعر جيد لفتاة في مقتبل العمر، لكن سرعان ما تتكشف الحقيقة المُرة وأن النادي ستار لأعمال منافية للآداب.
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حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
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حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
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الشرطة تداهم مصنع ترامادول في الغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وكشفت التحريات عن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية خيانة أمانة، ومحكوم عليه غيابيا في قضية (إيصال أمانة).
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