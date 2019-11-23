الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

الترجي

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.

يُنتظر أن تكون المباراة مفتوحة من الجانبين، وإن كان الفريق التونسي سيدخلها بميزة امتلاك الميدان والجمهور وأسبقية الهدف الذي سجله في ملعب أولمبيك آسفي. ويعول فريق باب سويقة كثيرًا على الذهاب بعيدًا في البطولة العربية، بعد أن غادرها في النسخة الماضية مبكرًا على يد الاتحاد السكندري، وكان وقتها حامل لقب