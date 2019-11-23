رياضة

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
الترجي
الترجي
يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
يُنتظر أن تكون المباراة مفتوحة من الجانبين، وإن كان الفريق التونسي سيدخلها بميزة امتلاك الميدان والجمهور وأسبقية الهدف الذي سجله في ملعب أولمبيك آسفي. ويعول فريق باب سويقة كثيرًا على الذهاب بعيدًا في البطولة العربية، بعد أن غادرها في النسخة الماضية مبكرًا على يد الاتحاد السكندري، وكان وقتها حامل لقب
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محمد- صلاح‎

كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.
نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
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الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
تين كات

تين كات مديرًا فنيًّا لاتحاد جدة لمدة موسم

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، إسناد مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، إلى الهولندي هينيك تين كات، وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عن توقيع العقود بين رئيس النادي مع المدير الفني الهولندي واتفقا على جميع الشروط الخاصة بالتعاقد، وتولى تين كات قيادة الاتحاد، خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته لسوء النتائج. وكان الهولندي تين كات مدربا لنادي الجزيرة الإماراتي، في يناير 2016، عندما كان الفريق يصارع من أجل الهروب من المراكز الأخيرة ونجح المدرب الهولندي، في الحصول على المركز السابع في الدوري.
الاتحاد

الاتحاد يضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية

حقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية». سجل أحمد رفعت هدف التقدم، وأضاف خالد قمر الهدف الثاني، ليحقق زعيم الثغر أسبقية قبل مباراة الإياب، التي ستقام بالبحرين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويسعى الاتحاد يسعى لمواصلة مغامرته الناجحة في المسابقة، بعد أن وصل ربع نهائي النسخة الماضية.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
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