البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ويوسف النجار

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

البابا تواضروس - صورة أرشيفية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة والآباء الكهنة وشعب المنطقة. وأزاح قداسة البابا تواضروس الثاني الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الكنيسة لدى وصوله، لتبدأ بعدها صلوات التدشين. ودشن مذابح الكنيسة وحامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية، وعقب انتهاء طقس التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية خلال صلوات القداس قدم خلالها التهنئة لشعب الكنيسة وللآباء الكهنة على تدشين الكنيسة.يذكر أن البابا، دشن، في شهر أكتوبر الماضي، كنيسة جديدة للأقباط تحمل اسم الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب في منطقة فلوريسدروف بالعاصمة فيينا في إطار زيارته الحالية للنمسا. وهنأ