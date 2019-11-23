رياضة

جوارديولا: سأرحل عن مانشستر سيتي في هذه الحالة

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
لا يرى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سببا لما تناولته تقارير بأنه ليس سعيدا في النادي الإنجليزي وربما تراوده فكرة عدم الاستمرار مع الفريق. وقال جوارديولا: "لماذا على الناس أن تعتقد أني لست سعيدا هنا؟ لأننا خسرنا في أنفيلد أو لأننا خسرنا 3 مباريات حتى الآن في الموسم؟ هذا سبب غريب ليقال إني لست سعيدا أو راضيا عن وجودي هنا، وسأرحل حين أشعر أن فريقي لا يتبع طريقتي ليقدم في أنفيلد الأداء الذي ظهر به، في هذه اللحظة سأقول: يا للهول! أفتقد فريقي. وبعد ذلك قد أتواصل مع رئيسي في العمل وأقول: ربما علينا أن نجتمع لنتحدث".
وواصل مدرب مانشستر سيتي: "لكن لا يراودني ذلك الشعور، ربما تتحدث مع اللاعبين ويقولون لك شيئا مختلفا، لكن لا يراودني ذلك الشعور. إن لم يكن الأمر كافيا، في الموسم المقبل سنكون أفضل". وعن من يقارنون موسمه الحالي بموسمه الرابع مع برشلونة الذي خسر فيه الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قال جوارديولا: "في
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وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
توتنهام

مورينيو يقود توتنهام للفوز على وست هام

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل سون هدف التقدم، وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني، واختتم هاري كين ثلاثية السبيرز، فيما سجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو، وأنجيلو أوجبونا. ورفع تونتهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتولى فيها جوزيه مورينيو قيادة توتنهام.
أجيري (1)

أجيري يسقط أمام برشلونة بهدف قاتل من فيدال

تغلب نادي برشلونة بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، على نظيره ليجانيس بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على الملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة الحكم خايمي لاتري سانتياجو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وبدأ ليجانيس التهديف في الدقيقة 12 عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري، وعادل الأوروجوياني لويس سواريز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 53، ثم تقدم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 80 ليقتنص البارسا ثلاث نقاط غالية.
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جوارديولا

عودة جوارديولا للبايرن.. كيميتش ونوير يعلقان

علق جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ، على موقفه من الشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتولي تدريب الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي. وقال كيميتش فى تصريحات لـ صحيفة سبورت بيلد عن جوارديولا: "أعرفه جيدًا ومدين له بالكثير، لأنه منحني فرصة اللعب للفريق الأول في سن صغيرة سواء في الدوري الألماني أو دوري الأبطال". وأكمل كيميتش خلال تصريحاته: "لقد فزنا بالألقاب معًا، لن أمانع أبدًا عودته للفريق، لكني لا أعلم مدى صحة هذه الأنباء، البعض كان يتوقع قدوم مدرب جديد، لكننا فزنا الآن مع فليك بمباراتين".
بيب-جوارديولا

هل سيعاقب جوارديولا بعد تعليقاته الساخرة من الحكام؟

لن يواجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أي إجراء من اتحاد كرة القدم بسبب سلوكه أثناء هزيمة فريقه بنتيجة 3- 1 أمام ليفربول. وكان جوارديولا غاضبًا من العديد من القرارات التي صدرت ضد سيتي في ملعب "أنفيلد"، بما في ذلك لمسة يد مُحتملة ضد ترينت ألكساندر أرنولد قبل وقت قصير من هدف ليفربول الافتتاحي. وصاح المدير الفني لفريق سيتي صيحة أخرى بسبب لمسة يد جديدة من ألكساندر أرنولد في الشوط الثاني، حيث صرخ مرتين في الحكم الرابع مايك دين على خط التماس.
مانشستر سيتي

السيتي يخصص 100 مليون في الشتاء للحاق بليفربول

يبدو أن إدارة مانشستر سيتي لن تقبل بالتفريط في لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول بسهولة، فبعد خسارة السيتي في قمة الريدز الأخيرة بنتيجة 3-1، وابتعاد الليفر في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن السيتي، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم الفريق في يناير، بعد ابتعاده عن الصدارة، وبحسب صحيفة "ميرو" البريطانية، فإن قرار جوارديولا بعدم التعاقد مع بديل لمدافعه البلجيكي المعتزل فينسنت كومباني، جاء بنتيجة عكسية.
مانشستر-سيتي

نجم السيتي: تاريخنا الضعيف في أنفيلد لا يعني شيئا

ادعى البرازيلي فرناندنيو، لاعب مانشستر سيتي، أن السجل الضعيف لفريقه في ملعب أنفيلد لن يكن له أي أهمية، عندما يخرج السيتي لمواجهة ليفربول، غدًا الأحد، ضمن مواجهات البريميرليج. وعلى الرغم من الهيمنة المحلية الأخيرة لفريق سيتي، فإنهم لم يتمكنوا من كسر حظهم العاثر المستمر منذ فترة طويلة في ميرسيسايد، حيث فاز سيتي مرة واحدة فقط في ملعب أنفيلد منذ عام 1981، وكان ذلك منذ 16 عاما. ولم يحالف سيتي الحظ حتى بعد وصول بيب جوارديولا كمدير فني، حيث خاض الإسباني أربع رحلات إلى ليفربول، بينها خسارة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0 في عام 2018.
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