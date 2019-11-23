جوارديولا: سأرحل عن مانشستر سيتي في هذه الحالة

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

بيب جوارديولا

لا يرى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سببا لما تناولته تقارير بأنه ليس سعيدا في النادي الإنجليزي وربما تراوده فكرة عدم الاستمرار مع الفريق. وقال جوارديولا: "لماذا على الناس أن تعتقد أني لست سعيدا هنا؟ لأننا خسرنا في أنفيلد أو لأننا خسرنا 3 مباريات حتى الآن في الموسم؟ هذا سبب غريب ليقال إني لست سعيدا أو راضيا عن وجودي هنا، وسأرحل حين أشعر أن فريقي لا يتبع طريقتي ليقدم في أنفيلد الأداء الذي ظهر به، في هذه اللحظة سأقول: يا للهول! أفتقد فريقي. وبعد ذلك قد أتواصل مع رئيسي في العمل وأقول: ربما علينا أن نجتمع لنتحدث".

وواصل مدرب مانشستر سيتي: "لكن لا يراودني ذلك الشعور، ربما تتحدث مع اللاعبين ويقولون لك شيئا مختلفا، لكن لا يراودني ذلك الشعور. إن لم يكن الأمر كافيا، في الموسم المقبل سنكون أفضل". وعن من يقارنون موسمه الحالي بموسمه الرابع مع برشلونة الذي خسر فيه الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قال جوارديولا: "في

وواصل مدرب مانشستر سيتي: "لكن لا يراودني ذلك الشعور، ربما تتحدث مع اللاعبين ويقولون لك شيئا مختلفا، لكن لا يراودني ذلك الشعور. إن لم يكن الأمر كافيا، في الموسم المقبل سنكون أفضل".



وعن من يقارنون موسمه الحالي بموسمه الرابع مع برشلونة الذي خسر فيه الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قال جوارديولا: "في ذلك الموسم فزنا بأربعة ألقاب، آسف، لم يكن سيئا، كان موسما جيدا ولعبنا أفضل كرة قدم في النادي لأننا كنا نعرف بعضنا بعضا".



وأتم مدرب مانشستر سيتي: "لذا إذا سأل الناس هل أود البقاء؟ سأجيب: نعم، أود البقاء، فلا توجد أسباب تدفعني للرحيل، راضٍ بشكل كبير عن العمل مع هذا النادي وهؤلاء اللاعبين، ولو اعتقد الناس أني سأستقيل أو سأُقال بسبب هذه النتائج ولتخلفي بفارق 9 نقاط عن الصدارة فإنهم لا يعرفونني".