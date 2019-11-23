تأجيل دعوى سحب أوسمة ونياشين مرسي لـ14 مارس المقبل

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

محمد مرسي

قررت الدائرة الأولى مفوضين، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 14 مارس المقبل، لتقديم صور رسمية من الأحكام الصادرة ضده وشهادة بنهائيتها. وطالبت الدعوى بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة!

تحمل الدعوى رقم 12088 لسنة 72 ق، ووصفت منح مرسي أوسمة لنفسه بأنه بمنزلة سابقة من نوعها أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، فهى تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن

تحمل الدعوى رقم 12088 لسنة 72 ق، ووصفت منح مرسي أوسمة لنفسه بأنه بمنزلة سابقة من نوعها أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، فهى تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.



كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقامت بتحويلها لمجلس الدولة للاختصاص.



