الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدات لأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

فيضان - أرشيفية

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الطارئة لأفغانستان؛ لتصل إلى 77 مليون يورو هذا العام بسبب تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة "باجفاك" الأفغانية، أن المبلغ المخصص يصل إلى 40 مليون يورو (44 مليون دولار) ويستهدف قطاعات الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمياه وحماية الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن 80 % من إجمالي المساعدات تذهب مباشرة إلى أفغانستان، مع تقسيم الباقي بين إيران وباكستان التي تستضيف ستة ملايين لاجئ أفغاني.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة المجموعات المهمشة من الأفغان، والمواطنين الذين يعانون من آثار الفيضانات المدمرة.