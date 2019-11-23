سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدات لأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
فيضان - أرشيفية
فيضان - أرشيفية
أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الطارئة لأفغانستان؛ لتصل إلى 77 مليون يورو هذا العام بسبب تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة "باجفاك" الأفغانية، أن المبلغ المخصص يصل إلى 40 مليون يورو (44 مليون دولار) ويستهدف قطاعات الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمياه وحماية الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن 80 % من إجمالي المساعدات تذهب مباشرة إلى أفغانستان، مع تقسيم الباقي بين إيران وباكستان التي تستضيف ستة ملايين لاجئ أفغاني.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة المجموعات المهمشة من الأفغان، والمواطنين الذين يعانون من آثار الفيضانات المدمرة.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

تركيا تعتقل 46 شخصًا انتقدوا عدوانها على سوريا

اعتقلت السلطات التركية 46 شخصاً لانتقادهم العدوان التركي على شمال شرق سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن قوات الأمن التركية اعتقلت ستة وأربعين شخصا في مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.
نتنياهو

رسميا.. اتهام نتنياهو بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة والخداع

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلة بنيامين نتنياهو، بتلقي رشاوى في الملف 4000، بينما قرّر اتهامه بالخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000، وذلك خلال توليه منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات، وأعلنت وزارة القضاء، في بيان مساء اليوم الخميس، أن المستشار القضائي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأنه تبنى توصيات النائب العام، شاي نيتسان، وتوصيات النيابة العامة في لواء تل أبيب بتقديم لائحة الاتهام.
احتجاجات إيران

إيران تتأثر اقتصاديا بقطع الملالي للإنترنت

واصلت إيران إغلاق شبكات الإنترنت المحلي كجزء من حملة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ليومها الرابع على التوالي، وهو انقطاع غير مسبوق تسبب في أضرار متزايدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي على حد سواء في الأيام القليلة الماضية. ونشرت مجموعة نيتبلوكس لمراقبة الإنترنت ومقرها لندن، تغريدة في وقت مبكر من اليوم الخميس، عبر إيران، قائلة إن إغلاق الإنترنت "شبه الكلي" قد تجاوز 100 ساعة منذ أن بدأت في وقت متأخر من يوم السبت، وهو ما يشير إلى رقم قياسي جديد.
الشرطة الألمانية

مقتل نجل رئيس ألمانيا الأسبق «ريتشارد فون» في حادث طعن

لقي «فريتز فون فايتسكر»، نجل الرئيس الألماني الأسبق «ريتشارد فون فايتسكر»، حتفه إثر تعرضه للطعن أثناء إلقائه محاضرة في إحدى المستشفيات التي كان يعمل بها. ونقلت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن الشرطة الألمانية قولها: «إنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 57 عاما، بعدما قفز من وسط الحضور وهاجم فايتسكر البالغ من العمر 59 عاما»، مشيرة إلى أن شخصا آخر من بين الحضور أصيب بجروح خطيرة أثناء محاولته منع الهجوم. وذكرت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، أن حادث الطعن حصل في عيادة بمنطقة شارلوتنبورج ببرلين الغربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
طالبان

صفقة تبادل أسرى بين طالبان وأفغانستان برعاية قطر

أعلنت مصادر من حركة "طالبان"، عن وصول 3 من قادتها، إلى دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت السلطات في كابل سراحهم ضمن عملية تبادل مع رهينتين غربيين لدى طالبان. والرهينتان الغربيان هما الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس، وهما أستاذان جامعيان، ومن المقرر أن يطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم. من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، أنه تم الإفراج عن 2 من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط"، قائلا: إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعبا للغاية، لكن تم اتخاذه من أجل مصلحة الشعب الأفغاني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
فيضانات-إقليم كراسنودار-جنوب روسيا

بسبب الفيضانات.. إغلاق متاحف ومزارات سياحية بإيطاليا

ضربت الفيضانات الناجمة عن المد والجزر اليوم الأحد، عددا من المدن الإيطالية أبرزها «فينيسيا، وبيزا، وفلورنسا»، ما تسبب في إغلاق متاحف ومزارات أمام السياح بسبب ارتفاع منسوب المياه. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن معظم المتاجر والمتاحف أغلقت أبوابها بمدينة "فينسيا"، إلا أن السياح واصلوا التدفق لتصوير معالم المدينة، مضيفة أنه تم نشر أكثر من 280 متطوعا بالحماية المدنية لتقديم المساعدة.
البريكست

بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي

قالت مصادر مطلعة، إن بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأنه لن يتم التساهل في ذلك إلا في ظروف استثنائية، مضيفا أنه وفقا للإرشادات التي لم يتم الكشف عنها، وضعت الحكومة قائمة صغيرة من الإعفاءات، مثل أولئك الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي أو الأطفال الذين لم يقدم آباؤهم طلبات نيابة عنهم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز" للأنباء.
البريكست

ماذا ينتظر البريكست بعد الانتخابات البريطانية؟

دومًا ما تترك الأحداث السياسية في بريطانيا، تأثيرها الكبير على مجريات الأمور والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعثر إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف في القضية الأهم والأبرز على مستوى السياسة البريطانية. وتسعى التحليلات السياسية لمعرفة التأثير المتوقع للانتخابات العامة، والتي ستقام في 12 ديسمبر المقبل، على سير الأمور في مفاوضات البريكست، خاصة بعد أن تم مد فترة التفاوض إلى نهاية يناير المقبل، ليكون الموعد النهائي لخروج بريطانيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]