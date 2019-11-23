إحالة واقعة اقتحام أولياء أمور لمدرسة بكلب للنيابة

تحرير:أمينة محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستصدر بيانا بشأن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة التعدي على طالبة في مدرسة السلام التجارية بنات في شبرا الخيمة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير المديرية التعليمية، موضحا أن الواقعة تعود إلى أن طالبتين إحداهما بالفترة الصباحية والأخرى بالفترة المسائية تشاجرتا في المدرسة، فأبلغت إحداهما أسرتها ليتفاجأ العاملون في المدرسة باقتحام عدد من السيدات وأسرة الطالبة للمدرسة، وتعدوا على الطالبة الأخرى بالضرب والسحل وخلع حجابها.

وأشار مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، إلى أن مدير المدرسة تصرف بحكمة في الواقعة، إذ أغلق أبواب المدرسة وأبلغ الشرطة والتي أحالا الواقعة للنيابة للتحقيق، مضيفا أن العقوبة التي تنتظر الطالبة هي الفصل من المدرسة طبقا للقانون، وأن مجلس إدارة المدرسة ومجلس الآباء والمديرية التعليمية التابع لها المدرسة هي صاحب