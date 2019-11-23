30 نوفمبر الحكم على متهمي «خلية الوراق»

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

هيئة المحكمة- أرشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهمين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، إلى جلسة 30 نوفمبر الجارى للحكم، والتي يواجه فيها أعضاء الخلية اتهامات عدة أبرزها حيازة أسلحة نارية، والقتل العمد للمدنيين وأحد رجال الشرطة (أمين شرطة عمرو عزت)، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية. وصدر القرار بعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت زكي، وعمرو قنديل، وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت متهمين اثنين بالإعدام شنقا، والمؤبد لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ4 آخرين، وبراءة واحد في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين أحدهما أمين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة

كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت متهمين اثنين بالإعدام شنقا، والمؤبد لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ4 آخرين، وبراءة واحد في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين أحدهما أمين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، والإضرار بالأمن العام.



وفي 10 أبريل 2018، قضت محكمة النقض بقبول طعن 5 متهمين في الخلية الإرهابية، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات بمعاقبتهم بالإعدام والمؤبد والسجن 5 سنوات، وقضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.



