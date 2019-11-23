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استغرقت 5 ساعات.. محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية

تحرير:التحرير ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
خضع النجم الكوميدى محمد هنيدى لعملية جراحية فى فكيه، وذلك بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر، واستغرقت العملية 5 ساعات، ومن المقرر أن يستأنف هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته. وتم تأجيل تصوير الفيلم لانشغال محمد هنيدي بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع". وبدأ المخرج إسلام خيرى عمليات المونتاج والمكساج مبكرا بالتزامن مع تصوير المشاهد الأولى للفيلم قبل توقف تصويره، إذ طرح التريلر التشويقى للفيلم كنوع من الترويج
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المخرج -شريف -عرفة (3)

السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.
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«الأيرلندي».. الفيلم الأضخم في تاريخ نتفليكس بـ«القاهرة السينمائي»

انطلق أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي شهد افتتاحه عرض فيلم "الأيرلندي"، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، هذا الفيلم الذي تعثر لسنوات طويلة قبل أن يخرج للنور، وتزيد مدته عن 3 ساعات، ليصبح أطول أفلام سكورسيزي على الإطلاق، وأكبر إنتاج لشركة "نتفليكس" بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في مهرجان نيويورك السينمائي الـ57 في سبتمبر الماضي، تمهيدا لبث الفيلم ضمن عروض شبكة الشركة المنتجة له في نهاية الشهرالجاري.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (5)

«القاهرة السينمائي» يؤهل أفلامه للمنافسة على «أوسكار 2020»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اعتماد من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار، بدء من دورته المقبلة التي تقام في نوفمبر 2020. بناءً على ذلك الاعتماد، ينضم "القاهرة" إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا، ويكون أفضل فيلم في مسابقته القصيرة (سينما الغد)، مؤهلاً للمنافسة في فئة الفيلم القصير (روائي أو تحريك) ضمن جوائز الأوسكار، دون الحاجة لعرضه تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد الأكاديمية.
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عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (16)

عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".
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انهيار رجاء الجداوى في عزاء هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، اليوم السبت، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وقالت وهي تغالب دموعها: "كان ابني، وكنت بتواصل معاه باستمرار، بس هو نصيب وقضاء الله لا نستطيع تأخيره ولو ثانية"، مضيفة أن نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، "كان متواضعا جدا وبسيطا في كل شيء، يتحمل النقد ولو كان لاذعا، ومبيزعلش من حد، الله يرحمه الله يرحمه"
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (33)

شقيقه استقبلهم.. نجوم الفن والمجتمع في عزاء هيثم أحمد زكي

توافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد السقا وسامح الصريطي وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي ومحمد رمضان ومرتضى منصور ووائل الإبراشي ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، ومي نور الشريف وشهيرة وماجدة زكي ودينا وروجينا، ودرة.
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سيارة جديدة بدون لوحات.. محمد رمضان في عزاء هيثم أحمد زكي

وصل الفنان محمد رمضان، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام كما توافد عدد كبير من النجوم بينهم الفنان أحمد السقا، وأحمد حلمي، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح حسني، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، ولفت رمضان الانتباه بسبب حضوره بسيارة جديدة ماركة "كاديلاك"، بدون لوحات الأرقام المعدنية.
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