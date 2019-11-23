استغرقت 5 ساعات.. محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية

تحرير:التحرير ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

محمد هنيدي

خضع النجم الكوميدى محمد هنيدى لعملية جراحية فى فكيه، وذلك بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر، واستغرقت العملية 5 ساعات، ومن المقرر أن يستأنف هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته. وتم تأجيل تصوير الفيلم لانشغال محمد هنيدي بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع". وبدأ المخرج إسلام خيرى عمليات المونتاج والمكساج مبكرا بالتزامن مع تصوير المشاهد الأولى للفيلم قبل توقف تصويره، إذ طرح التريلر التشويقى للفيلم كنوع من الترويج