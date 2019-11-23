طلب مناقشة عامة بشأن عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة
تحرير:أحمد جاد
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
ذوي الإعاقة - صورة أرشيفية
تقدم النائب هشام والي عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، اليوم السبت، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وذلك بشأن عدم تنفيذ مزايا ذوي الإعاقة في القانون الجديد، مشيرا إلى إنه بعد طول انتظار صدر قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة برقم 2733، الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، إلا أن هناك حالة من التراخي الشديد في تفعيل نصوص القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف والي: "رغم أن الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة التنفيذية، حيث أنها متأخرة عن مواعيدها القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادته الخامسة أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية أي بتاريخ غايته 23
وأضاف والي: "رغم أن الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة التنفيذية، حيث أنها متأخرة عن مواعيدها القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادته الخامسة أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية أي بتاريخ غايته 23 مارس الماضي"، مشددا على أنه بعد إقرار اللائحة لم يتم تفعيل بنودها هي والقانون دون مبرر، حتى الآن بما يسبب العديد من الأزمات للمخاطبين بالقانون.
وأشار إلى أن تأخر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، أدى إلى حرمان ذوي الإعاقة من كافة الحقوق، التي أقرها لهم القانون، مطالا الحكومة بإيضاح خطتها لتنفيذ القانون، وإلزامها بمعدل زمني للتطبيق، وكذلك إدراج هذا الطلب فى اقرب جلسة قادمة وتحديد موعد لإجراء مناقشة عامة حول الموضوع.