طلب مناقشة عامة بشأن عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة

تحرير:أحمد جاد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

ذوي الإعاقة - صورة أرشيفية

تقدم النائب هشام والي عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، اليوم السبت، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وذلك بشأن عدم تنفيذ مزايا ذوي الإعاقة في القانون الجديد، مشيرا إلى إنه بعد طول انتظار صدر قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة برقم 2733، الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، إلا أن هناك حالة من التراخي الشديد في تفعيل نصوص القانون ولائحته التنفيذية.

وأضاف والي: "رغم أن الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة التنفيذية، حيث أنها متأخرة عن مواعيدها القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادته الخامسة أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية أي بتاريخ غايته 23