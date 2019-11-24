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«الكمادات وأوميجا 3».. كيف تتخلص من جفاف العين؟

من أسباب العين الجافة ارتداء العدسات اللاصقة، وتغيُّر الهرمونات لدى النساء وقت انقطاع الدورة الشهرية وخلال الحمل، بالإضافة إلى بعض الحالات الطبية كالسكري
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
جفاف العين
جفاف العين
تحدث إلى طبيب العيون، وسيخبرك أن جفاف العين من أكثر المشكلات الصحية التي يسمعها من المرضى، كما كشف المعهد الوطني للعيون عن أنه حالة مؤلمة وغالبا ما تحدث نتيجة عدم تناسق الدموع، كما أنها تتبخر بسرعة. في أغلب الحالات يمكن التحكم في جفاف العين، ومع ذلك يعتمد الأمر على الأسباب والمخاطر، وقد تكون غير قابلة للشفاء تماما؛ ولهذا فإن أعراض وعلامات جفاف العين تشمل الشعور بالحرقة أو اللسعة، وثقل الجفون، وتعب العين، بالإضافة إلى الألم والاحمرار والتذبذب في الرؤية، حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
في الوقت الذي قد يكون فيه جفاف العين أمرا محزنا، فإن هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض. أسباب جفاف العين الشائعة: تعددت أسباب جفاف العين، ولكن الشائع منها يتمثل في حدوث مشكلة في نظام تدفق الدموع الذي يتأثر بالرياح والتدخين والهواء الجاف، وعلى الرغم من أن جفاف العين يؤثر
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