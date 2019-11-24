«الكمادات وأوميجا 3».. كيف تتخلص من جفاف العين؟

من أسباب العين الجافة ارتداء العدسات اللاصقة، وتغيُّر الهرمونات لدى النساء وقت انقطاع الدورة الشهرية وخلال الحمل، بالإضافة إلى بعض الحالات الطبية كالسكري
تحدث إلى طبيب العيون، وسيخبرك أن جفاف العين من أكثر المشكلات الصحية التي يسمعها من المرضى، كما كشف المعهد الوطني للعيون عن أنه حالة مؤلمة وغالبا ما تحدث نتيجة عدم تناسق الدموع، كما أنها تتبخر بسرعة.
في أغلب الحالات يمكن التحكم في جفاف العين، ومع ذلك يعتمد الأمر على الأسباب والمخاطر، وقد تكون غير قابلة للشفاء تماما؛ ولهذا فإن أعراض وعلامات جفاف العين تشمل الشعور بالحرقة أو اللسعة، وثقل الجفون، وتعب العين، بالإضافة إلى الألم والاحمرار والتذبذب في الرؤية، حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
في الوقت الذي قد يكون فيه جفاف العين أمرا محزنا، فإن هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.
أسباب جفاف العين الشائعة:
تعددت أسباب جفاف العين، ولكن الشائع منها يتمثل في حدوث مشكلة في نظام تدفق الدموع الذي يتأثر بالرياح والتدخين والهواء الجاف، وعلى الرغم من أن جفاف العين يؤثر
في الوقت الذي قد يكون فيه جفاف العين أمرا محزنا، فإن هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.
أسباب جفاف العين الشائعة:
تعددت أسباب جفاف العين، ولكن الشائع منها يتمثل في حدوث مشكلة في نظام تدفق الدموع الذي يتأثر بالرياح والتدخين والهواء الجاف، وعلى الرغم من أن جفاف العين يؤثر فى الأشخاص في أي عمر، فإنه شائع لدى النساء أكثر من الرجال، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن كل 3 أشخاص فوق عمر الـ65 سيعانون من متلازمة العين الجافة.
ومن أسباب العين الجافة ارتداء العدسات اللاصقة، وتغيّر الهرمونات لدى النساء وقت انقطاع الدورة الشهرية وخلال الحمل، بالإضافة إلى بعض الحالات الطبية كالسكري ومشكلات الغدة الدرقية ونقص فيتامين A.
بعض الأدوية قد يكون لها أثر جانبي يتمثل في جفاف العين، خاصة مضادات الاكتئاب، وأدوية منع الحمل، كما عليك معرفة أن إجراء جراحة العين بالليزر يسبب الجفاف.
إذا لم يتم علاج جفاف العين في الوقت المناسب، فيمكن أن تواجه ارتفاع العدوى وفقدان الرؤية المؤقت الذي لا يحدث سوى في أسوأ الحالات.
كيف يمكنك التخلص من جفاف العين بطرق طبيعية؟
1- ترطيب العين
يعد جفاف العين إشارة إلى أن جسمك جاف وفي حاجة إلى الترطيب عن طريق شرب ما يكفي من الماء، فكشفت مجلة الوقاية الدولية عن أن شرب الماء الذي يحتاج إليه الجسم يساعد في بقاء الأغشية المخاطية حول عينيك رطبة؛ لذا سيكون عليك شرب 8- 10 أكواب من الماء وتقليل الكافيين والابتعاد عن الرياح الموسمية، بالإضافة إلى تقليل كمية الملح في الطعام لكي لا يسبب جفاف الجسم.
2- غسل جفون العين للشعور بالراحة
غالبا لا تنتبه كثيرا إلى جفن العين، ولكن في الحقيقة تلك المنطقة تحتاج إلى العناية والتنظيف للمساعدة على القيام بوظيفتها التي تتمثل في حماية العين؛ لذا عندما تتبع روتينا للجفن، ستقلل من التهابات العين والتهيجات.
عندما تغسل جفون العين جيدا فأنت تتخلص من الزيوت والشوائب من حول الرموش، وهذا يقلل من وجود البكتيريا، ويحمي العين من الاحمرار.
من أجل تنظيف جفونك جيدا، سيكون عليك استخدام قطعة من القماش موضوعة في الماء الدافئ، اتركها على عينيك لمدة دقائق، وبعدها استخدم صابونة أو غسولا آمنا للعين، تدلكه على منطقة الجفن وهي مغلقة، ثم قم بشطفها وتجفيفها.
3- تجربة الكمادات الدافئة
استخدام الكمادات الدافئة للعين لا يشعرك بالراحة فقط، بل يجعلك تتخلص من الزيوت والشوائب العالقة، ومن ثم تحسين وظيفة الدموع؛ لذا استخدمها على عينيك من وقت لآخر.
4- استخدام زيت جوز الهند
يلعب زيت جوز الهند دورا في تقليل أعراض العين الجافة من خلال الترطيب، كما أنه يعمل كمادة شحمية لمحاربة الالتهابات، لذا يمكنك وضع القليل منه على قطنة، ومسح جفون العين بها وهي مغلقة ثم اتركه 15 دقيقة، وكرر هذه العملية عدة مرات يوميا.
5- ارتداء نظارات الشمس
إذا كنت مصابا بجفاف العين نتيجة العوامل البيئية، كتغيُّر المناخ، فمن الأفضل ارتداء نظارات الشمس لتحسين حالتك.
6- إضافة أوميجا 3 إلى نظامك الغذائي
إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الأحماض الدهنية الأساسية، خاصة أوميجا 3، في نظامك الغذائي، فهذا يساعد على الإصابة بمتلازمة العين الجافة؛ لأن أوميجا 3 يساهم في إنتاج الدموع وتحسين جودتها، لذا يمكنك تناول الأسماك الزيتية وبذور السمسم والمكسرات، خاصة عين الجمل؛ للحصول على أوميجا 3.