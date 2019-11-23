رياضة

هاني رمزي: منتخب مصر الأولمبي لا يهمد

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
هاني رمزي
هاني رمزي
أشاد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، بأفكار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وقال رمزي لقناة تايم سبورتس: "المنتخب الأولمبي مر بكل السيناريوهات الصعبة في هذه البطولة مثل تقلب النتيجة أكثر من مرة أمام غانا ثم سيناريو لقاء كوت ديفوار، وأثبت أن لديه رد فعل بعد اهتزاز شباكه، فهو فريق لا يهمد، وهناك أكثر من لاعب يجيد إحراز الأهداف. الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يستحق التحية على اللياقة البدنية وقوة الفريق في السرعات والاحتكاكات البدنية".
وتابع مدرب المنتخب الوطني السابق: "الهدف الأول من وجود كريم العراقي هو الخطة، فإذا لعبنا بطريقة 4-2-3-1 لما وجد في هذا التمركز، وأشكر شوقي غريب على اللعب بطريقة جديدة تحرر اللاعبين ولا تجعل الفريق متوقفا على حالة لاعب واحد فقط". وحصد منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه
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وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
توتنهام

مورينيو يقود توتنهام للفوز على وست هام

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل سون هدف التقدم، وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني، واختتم هاري كين ثلاثية السبيرز، فيما سجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو، وأنجيلو أوجبونا. ورفع تونتهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتولى فيها جوزيه مورينيو قيادة توتنهام.
أجيري (1)

أجيري يسقط أمام برشلونة بهدف قاتل من فيدال

تغلب نادي برشلونة بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، على نظيره ليجانيس بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على الملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة الحكم خايمي لاتري سانتياجو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وبدأ ليجانيس التهديف في الدقيقة 12 عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري، وعادل الأوروجوياني لويس سواريز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 53، ثم تقدم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 80 ليقتنص البارسا ثلاث نقاط غالية.
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مصر- وكوت -ديفوار (10)

مصر الأولمبي بطلًا لبطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى

توج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، سجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني، ليحصد منتخب الفراعنة اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعدما حقق الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي المسابقة، بثلاثية نظيفة.
منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .
رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
شوقى-غريب

شوقي غريب: هاني أبو ريدة الأب الروحي لهذا الجيل

قدم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، شكره إلى جماهير الكرة والشعب المصري بوجه عام على ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب الأوليمبي التي ظهرت واضحة في استجابته السريعة لدعوته بالحضور بكثافة ومؤازرة اللاعبين من مدرجات استاد القاهرة حتى بلغت بذلك رقمًا قياسيا في الحضور الجماهيري لمباريات تحت 23 سنة على مستوى العالم، وعلى مدار تاريخ كرة القدم. وقال شوقي غريب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه عندما وجه دعوته لجماهير الكرة المصرية بملء الاستاد وأن المنتخب الأوليمبي لن يخذلهم كان يعي كل حرف مما قاله.
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