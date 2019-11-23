هاني رمزي: منتخب مصر الأولمبي لا يهمد

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

هاني رمزي

أشاد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، بأفكار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وقال رمزي لقناة تايم سبورتس: "المنتخب الأولمبي مر بكل السيناريوهات الصعبة في هذه البطولة مثل تقلب النتيجة أكثر من مرة أمام غانا ثم سيناريو لقاء كوت ديفوار، وأثبت أن لديه رد فعل بعد اهتزاز شباكه، فهو فريق لا يهمد، وهناك أكثر من لاعب يجيد إحراز الأهداف. الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يستحق التحية على اللياقة البدنية وقوة الفريق في السرعات والاحتكاكات البدنية".

وتابع مدرب المنتخب الوطني السابق: "الهدف الأول من وجود كريم العراقي هو الخطة، فإذا لعبنا بطريقة 4-2-3-1 لما وجد في هذا التمركز، وأشكر شوقي غريب على اللعب بطريقة جديدة تحرر اللاعبين ولا تجعل الفريق متوقفا على حالة لاعب واحد فقط". وحصد منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه

وتابع مدرب المنتخب الوطني السابق: "الهدف الأول من وجود كريم العراقي هو الخطة، فإذا لعبنا بطريقة 4-2-3-1 لما وجد في هذا التمركز، وأشكر شوقي غريب على اللعب بطريقة جديدة تحرر اللاعبين ولا تجعل الفريق متوقفا على حالة لاعب واحد فقط".



وحصد منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة في اللقاء النهائي للبطولة القارية التي استضافتها مصر.



سجل للفراعنة كريم العراقي، الظهير الأيمن، في الدقيقة 36، وتعادل أبو بكر دومبيا للأفيال في الدقيقة 89، ثم تقدم رمضان صبحي في الدقيقة 114.



واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" شوقي غريب كأفضل مدرب في البطولة، علمًا بأنه تأهلت 3 منتخبات لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وهي مصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

