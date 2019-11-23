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حمدوك: ما يوجد في شرق السودان ليس حربا وإنما تحديات سلام

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
حمدوك
حمدوك
قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن "ما يوجد في شرق السودان ليس بحرب، وإنما هي تحديات سلام"، معربا عن ثقته في أن أهل شرق السودان بتكاتفهم وتعاضدهم قادرون على تجاوز هذه التحديات وتحقيق سلام حقيقي ومستدام. وزار حمدوك الخميس الماضي، مدينة بورتسودان، في أعقاب نزاع قبلي سقط فيه قتلى وجرحى، انتهى بتوقيع اتفاق صلح.
وأضاف حمدوك، في تعليق كتبه على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" في أعقاب تلك الزيارة: "انطلاقا من إدراكنا بأن الإدارات الأهلية تعد من أهم مكونات المجتمع، ودورها المهم الذي تسهم به في تحقيق السلام و الاستقرار، سوف نحرص في الحكومة الانتقالية على استصحاب رؤية الإدارات الأهلية للسلام في مفاوضات جوبا".وشدد
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علم فلسطين

أكثر من 60 يوما.. أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل الأسيران الفلسطينيان أحمد زهران ومصعب الهندي إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 60 يوما. وقال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح له اليوم السبت، إن الأسير زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63 على التوالي، فيما يواصل الهندي (29 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، إضرابه منذ 61 يوما، حيث تحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "نيتسان" بالرملة.
أحمد-قايد-سالح

الجيش الجزائري: كل محاولات المساس بأمن واستقرار الوطن فشلت

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، إن كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر واستقرارها قد فشلت وستفشل مستقبلا، وقال في تصريحات اليوم الجمعة، بولاية ورقلة (شرق): "لقد فشلت كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها، وستفشل مستقبلا، بحول الله تعالى وقوته، بفضل الجهود العازمة والمثمرة التي يبذلها الجيش مستلهما إياها من إخلاصه لقيم ثورة نوفمبر ولرسالته الخالدة لكي تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ".
الحرب-في- سوريا (13)

دماء المدنيين تنزف.. تركيا والإرهابيين يهاجمون رأس العين السورية

قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في اعتداء جديد للقوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية على ريف مدينة رأس العين، بالتوازي مع مواصلة النظام التركي تعزيز قواته على الأراضي السورية عبر إرسال مواد لوجستية لنقاطه بريف المدينة، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية اعتدوا، اليوم الجمعة، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة على قريتي تل الورد والربيعات، ما تسبب مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بينما أقدمت مجموعة من الإرهابيين التابعين لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصفية مدنيين اثنين بالرصاص في قرية العريشة بريف رأس العين.
احتجاجات العراق

قتيلان و22 مصابًا في مواجهات جديدة وسط بغداد

قتل متظاهران وأصيب 22، الجمعة، من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد، حسب مصادر في الشرطة. وقالت المصادر إن أحد القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، في مواجهات على جسر الأحرار. وقبل ساعات، قال مسؤولون عراقيون إن 10 أشخاص قتلوا بعد اشتباكات وقعت ليل الخميس، بين محتجين وقوات الأمن في بغداد. وأوضح مسؤولون أمنيون وطبيون إن أحد المحتجين توفي متأثرا بجراحه صباح الجمعة، بعد إصابته في اشتباكات دامية في شوارع بين جسري الأحرار والسنك، ليرفع عدد القتلى إلى 10.
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عمر-البشير-الرئيس-السودانى (1)

عضو في هيئة الدفاع عن «البشير»: نتوقع البراءة خلال أسابيع

توقع عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، محمد الحسن الأمين، براءة البشير من التهم الموجهة إليه في الجلسة النهائية المزمع إقامتها في 14 ديسمبر المقبل، مضيفًا في مقابلة مع صحيفة «الجريدة السودانية»: «لا يمكننا التنبؤ بالحكم، أو التحدث في الأحكام القضائية، لكننا نتوقع براءة البشير، الشهود كانوا واضحين جدا، كما أن الاتهام لم يكن مؤسسا، المبلغ المذكور وجد في مكتب البشير ولكنه تصرف فيه وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن وأمنه القومي»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك: السودان بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات إذا أحسن استخدام تلك الموارد. وقال حمدوك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت: "إن المؤتمر الخامس العام للتنمية المستدامة والشاملة بتنظيم من المجموعة السودانية للأبحاث يمثل خطوة نحو الاتجاه الصحيح..معربا عن تطلعه لمخرجات هذا المؤتمر المهم لمساعدة السودان على التقدم الاستراتيجي في هذه الأوقات الصعبة".
السودان

مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من «قائمة الإرهاب»

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، إن بلاده تنظر في مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف ناجي - في تصريحات أوردتها مجلة (نيوزويك) الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "إنه ليس حدثًا، إنها عملية ونحن نشارك الحوار بشكل كبير ومستمر مع الجانب السوداني حول كيفية القيام بذلك". يشار إلى أن هناك حاجة إلى موافقة الكونجرس بعد فترة مراجعة مدتها ستة أشهر لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، التي تم إدراجها فيها عام 1993 خلال فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.
سد-النهضة (8)

مصر تستعرض مقترحها بشأن سد النهضة في أول اجتماع فني برعاية أمريكية

بدأت اليوم الجمعة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث حول سد النهضة، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.
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