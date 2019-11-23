حمدوك: ما يوجد في شرق السودان ليس حربا وإنما تحديات سلام

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

حمدوك

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن "ما يوجد في شرق السودان ليس بحرب، وإنما هي تحديات سلام"، معربا عن ثقته في أن أهل شرق السودان بتكاتفهم وتعاضدهم قادرون على تجاوز هذه التحديات وتحقيق سلام حقيقي ومستدام. وزار حمدوك الخميس الماضي، مدينة بورتسودان، في أعقاب نزاع قبلي سقط فيه قتلى وجرحى، انتهى بتوقيع اتفاق صلح.

وأضاف حمدوك، في تعليق كتبه على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" في أعقاب تلك الزيارة: "انطلاقا من إدراكنا بأن الإدارات الأهلية تعد من أهم مكونات المجتمع، ودورها المهم الذي تسهم به في تحقيق السلام و الاستقرار، سوف نحرص في الحكومة الانتقالية على استصحاب رؤية الإدارات الأهلية للسلام في مفاوضات جوبا".وشدد