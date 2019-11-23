رياضة

حازم إمام يبدي إعجابه بردود أفعال رمضان صبحي

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أثنى حازم إمام، نجم المنتخب الوطني السابق، على لاعبي المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة. وقال حازم إمام لقناة تايم سبورتس: "أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني بعد مجهود جبار، وكنت أعلم أن رمضان صبحي يريد إثبات أحقية وجوده في المنتخب الأول، أعجبتني ردود أفعاله في الملعب، وأثبت أنه وصل إلى مرحلة هائلة بدنيا، لم يتراجع مردوده البدني على مدار 5 مباريات في البطولة، ونُحيي من لم يشارك في المباريات لأنهم كانوا داعمين لزملائهم، هذا الفريق علامة جديدة للكرة المصرية وسيكون امتدادا للمنتخب الأول".
وحصد منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة في اللقاء النهائي للبطولة القارية التي استضافتها مصر. وحصد رمضان صبحي، نجم الأهلي وقائد الفراعنة، لقب أفضل لاعب في البطولة، بعد أن تألق وقدم مستويات كبيرة، توجها
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وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
توتنهام

مورينيو يقود توتنهام للفوز على وست هام

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل سون هدف التقدم، وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني، واختتم هاري كين ثلاثية السبيرز، فيما سجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو، وأنجيلو أوجبونا. ورفع تونتهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتولى فيها جوزيه مورينيو قيادة توتنهام.
أجيري (1)

أجيري يسقط أمام برشلونة بهدف قاتل من فيدال

تغلب نادي برشلونة بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، على نظيره ليجانيس بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على الملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة الحكم خايمي لاتري سانتياجو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وبدأ ليجانيس التهديف في الدقيقة 12 عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري، وعادل الأوروجوياني لويس سواريز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 53، ثم تقدم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 80 ليقتنص البارسا ثلاث نقاط غالية.
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منتخب- مصر- يتوج -ببطولة- كأس -الأمم -الأفريقية -للشباب (16)

رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
مصر- وكوت -ديفوار (9)

رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم وفي البطولة، وذلك بعد إحرازه لهدف الفوز اليوم لصالح منتخب الفراعنة، ويعد هذا الهدف الثالث للاعب صاحب الـ22 عامُا في البطولة الإفريقية، وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (4)

مدرب الفراعنة: سنضم 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي

أثنى طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، على أداء لاعبي المنتخب الأولمبي، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والوصول للمباراة النهائية أمام كوت ديفوار، في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وأضاف طارق مصطفى، في تصريحات تليفزيونية، أن المنتخب الأولمبي يتمتع بالروح القتالية، وهذا ما نحتاج إليه، مشيرًا إلى أن المنتخب الأول والأولمبي نسيج واحد، وأنه سيتم ضم من 6 إلى 7 لاعبين لصفوف المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، في الأماكن التي يحتاج إليها الفريق، ومنوها بأنه لن يكون مصطفى محمد أو رمضان صبحي فقط.
رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
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