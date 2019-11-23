حازم إمام يبدي إعجابه بردود أفعال رمضان صبحي

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

رمضان صبحي

أثنى حازم إمام، نجم المنتخب الوطني السابق، على لاعبي المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة. وقال حازم إمام لقناة تايم سبورتس: "أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني بعد مجهود جبار، وكنت أعلم أن رمضان صبحي يريد إثبات أحقية وجوده في المنتخب الأول، أعجبتني ردود أفعاله في الملعب، وأثبت أنه وصل إلى مرحلة هائلة بدنيا، لم يتراجع مردوده البدني على مدار 5 مباريات في البطولة، ونُحيي من لم يشارك في المباريات لأنهم كانوا داعمين لزملائهم، هذا الفريق علامة جديدة للكرة المصرية وسيكون امتدادا للمنتخب الأول".

وحصد منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة في اللقاء النهائي للبطولة القارية التي استضافتها مصر. وحصد رمضان صبحي، نجم الأهلي وقائد الفراعنة، لقب أفضل لاعب في البطولة، بعد أن تألق وقدم مستويات كبيرة، توجها

وحصد منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة في اللقاء النهائي للبطولة القارية التي استضافتها مصر.



وحصد رمضان صبحي، نجم الأهلي وقائد الفراعنة، لقب أفضل لاعب في البطولة، بعد أن تألق وقدم مستويات كبيرة، توجها بهدف الفوز على الأفيال في الوقت الإضافي.



كما حصل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، على لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف، وفاز محمد صبحي، حارس مرمى منتخب مصر، بلقب أفضل حارس، وحصل الفراعنة أيضا على جائزة اللعب النظيف، وتسلمها رمضان صبحي.



واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" شوقي غريب كأفضل مدرب في البطولة، علمًا بأنه تأهلت 3 منتخبات لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وهي مصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

