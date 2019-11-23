تنطلق في 2020.. التعليم: فصول ذكية لتخفيف الكثافة

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

فصل دراسي - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بدء توفير عدد من الفصول الذكية "فصلي" على مدار هذا العام الدراسي استعدادا لتشغيلها سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا لدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار، أمس الجمعة، على هامش منتدى "الاستثمار في إفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية السيد سيمون لينج، نموذجا للفصول الذكية.

وهي فصول سهلة التركيب استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول، وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب خاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضا الأماكن منخفضة الإسكان، كما أن شركة ND هي أحد الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.ويوفر "فصلي" مساحات