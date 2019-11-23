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تنطلق في 2020.. التعليم: فصول ذكية لتخفيف الكثافة

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
فصل دراسي - صورة أرشيفية
فصل دراسي - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بدء توفير عدد من الفصول الذكية "فصلي" على مدار هذا العام الدراسي استعدادا لتشغيلها سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا لدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار، أمس الجمعة، على هامش منتدى "الاستثمار في إفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية السيد سيمون لينج، نموذجا للفصول الذكية.
وهي فصول سهلة التركيب استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول، وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب خاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضا الأماكن منخفضة الإسكان، كما أن شركة ND هي أحد الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.ويوفر "فصلي" مساحات
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: اقتراب سكان إفريقيا من 1.2 مليار نسمة فرصة للاستثمار

اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية التنمية حق من حقوق الإنسان؛ كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل وتعطي آمالا وفرصا حقيقة للحياة، مشيرًا إلى أن حضور الدول الإفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل في المنتدى الرابع لإفريقيا 2019، يعكس إرادة حقيقية للعمل في إفريقيا. وطالب الرئيس السيسي خلال منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، بضخ استثمارات ليس فقط في مصر، وإنما في إفريقيا أيضا، متسائلا: إفريقيا قارة شابة.. هل يوجد بها فرص حقيقية؟، وقال "إن عدد سكان القارة يقترب من 1.2 مليار نسمة، وهو يعد سوقا أو استثمارا أو فرصة حقيقية".
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نائب يطالب باستغلال المناطق اللوجستية في تشوين السلع

طالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاهتمام بالمناطق اللوجستية في مختلف المحافظات خاصة في الدلتا والصعيد، إذ أنها تستطيع أن تغطي مخزون كبير من السلع الاستراتيجية خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية في تشوين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، تغطي احتياجات المواطنين في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، موضحا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإجراء صيانة للصوامع الحديثة أمر جيد، لكن كان يجب أن تنفذه وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.
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برلماني يوجه بيانا عاجلا لوزير التنمية بسبب الفساد

وجه المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم السبت، بيانا عاجلا لمناقشته في أقرب جلسة عامة في حضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بشأن فساد المحليات وآثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار، وتغلغله داخل أروقة الحكم المحلى منذ سنوات طويلة وهذا الفساد لا خلاف عليه، إذ أن كلمة "المحليات" أصبحت الآن مرتبطة بكلمة فساد، فعندما يرد ذكرها في أي اجتماع أو مناقشة أو جلسة عامة أو ملتقى لا بد أن تذكر معها كلمة فساد فكلاهما وجهان لعملة واحدة.
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الآثار: تطوير منطقة الأهرامات قبل افتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في تصريحات له، اليوم السبت، على هامش الإعلان عن الكشف الأثري بسقارة، إنه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020 سيتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، وأن المنطقة ستستقبل 30 أتوبيسا كهربائيا لخدمة الزائرين، مضيفا إنه يجري حاليا تعديل مادتين بقانون الآثار وافق عليهما مجلس الوزراء وسيتم إرسالهما للبرلمان، الأولى خاصة بمنع تسلق الأهرامات أو دخول المنطقة الأثرية بدون تصريح، والثانية خاصة بتجريم من يبيع الآثار دون وجود سندات رسمية في مصر.
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الرئيس-السيسى

السيسي: التنمية وتغيير الواقع أفضل سبيل لمكافحة التطرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المسئول الصيني البارز إلى مصر، مشيرا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.
الرئيس-السيسى

تعتمد على المواهب.. السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعليم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم في إطار المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسي والجامعي؛ لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الصين-وأمريكا

«التجارة العالمية» تمنح الصين ورقة ضغط لهزيمة ترامب

أعطت منظمة التجارة العالمية الصين، الضوء الأخضر لفرض عقوبات على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وذلك ضمن الحرب التجارية المستمرة بين البلدين، وهو قرار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة غضب إدارة ترامب تجاه المنظمة الدولية. ويعد هذا القرار نهائيا في قضية رفعتها الصين ضد الولايات المتحدة قبل نحو ست سنوات، نشأت عن فرض ضرائب على أكثر من 40 سلعة صينية رخيصة الثمن خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن ذلك قوبل باتخاذ مسارات قانونية لبكين حيال الإجراءات الأمريكية.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» عن توقف التأمين الصحي الشامل: شائعة مضللة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عدم استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف. وأضافت أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، ويجري حاليا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "الأقصر وأسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية"، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعا.
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