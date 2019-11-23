«قمح مصاب بحشرات».. مباحث التموين تضبط 361 طنا

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

قمح

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت الحملات عن ضبط 2013 قضية تموينية متنوعة خلال الـ48 ساعة الماضية، أبرزها استهداف صومعة قمح بالزقازيق في محافظة الشرقية، ضُبط بداخلها نحو (3613.550) طن قمح مستورد داخل إحدى الخلايا وبها إصابات حشرية نتيجة سوء التخزين، وبسؤال أمين عهدة الصومعة لم يذكر سببا لذلك.

كما وردت معلومات عن قيام مالك شركة لاستيراد اللحوم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك داخل ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بمنطقتى الوراق وأبو النمرس، وباستهدافهما أمكن ضبط المسؤولين عن إدارتهما وبحوزتهما كمية قدرها 11.450 طن "كبدة مجمدة-

كما وردت معلومات عن قيام مالك شركة لاستيراد اللحوم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك داخل ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بمنطقتى الوراق وأبو النمرس، وباستهدافهما أمكن ضبط المسؤولين عن إدارتهما وبحوزتهما كمية قدرها 11.450 طن "كبدة مجمدة- زبدة" منتهية الصلاحية.



وضُبط المدير المسؤول عن إدارة سرجة ومخازن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمركز الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته 540 كيلوجرام سلع غذائية (جبن أبيض) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لاحتوائها على ديدان، و16.450 طن سلع غذائية مجهولة المصدر.



وأمكن ضبط مدير الإنتاج بمصنع للصناعات الغذائية بالسيدة زينب في محافظة القاهرة؛ لحيازته 54 طن مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، و2400 قطعة حلاوة طحينية و247 عبوة طحينة غير مطابقة للمواصفات.







