انتهاء أعمال المتحف الكبير الهندسية في أوائل 2020

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

المتحف المصري الكبير - صورة أرشيفية

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، في تصريحات له، اليوم السبت، على هامش الإعلان عن الكشف الآثري الجديد بسقارةـ إن الربع الأول من عام 2020 سيشهد انتهاء الأعمال الهندسية بالكامل بالمتحف الكبير، وإن موعد الافتتاح مرتبط بقرار رئاسي، موضحا أنه سيتم الانتهاء خلال شهرين من وضع 104 فاترينات خاصة بقاعة توت عنخ آمون، والبدء فى وضع القطع بها، كما سيتم يوم 5 ديسمبر المقبل استقبال العروض من 24 شركة خاصة بتنظيم الاحتفال بافتتاح المتحف لاختيار أفضلها.

وأضاف مفتاح أن الاحتفالية ستقام على مساحة ضخمة (2 كيلومتر طول)، وسيتم ربطها بالأهرامات، وتستمر لمدة 10 أيام، على أن يخصص اليوم الأول لحضور الرؤساء والملوك للاحتفالية، موضحا أن هناك سيناريو أساسيا للمتحف الكبير وإحداث أي تغيير به يتم من خلال لجنة علمية متخصصة لإضافة القطع الآثرية نتاج الاكتشافات الحديثة،