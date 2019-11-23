مدبولي:نقدر حرص «التمويل الدولية» على التعاون مع مصر

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تقدير مصر لحرص مؤسسة التمويل الدولية على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيرا إلى عدد من المشروعات التنموية التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، متمثلة محليا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروع إحلال المركبات التى تعمل بالسولار بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، أو على الصعيد الإقليمي مثل مشروع الربط الكهربي بين مصر وإثيوبيا والسودان.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، آدم بوهلر رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC، خلال حضوره منتدى "الاستثمار في إفريقيا 2019"، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وسفير الولايات المتحدة في مصر. وأكد بوهلر أن هناك رغبة سياسية من جانب الإدارة الأمريكية في تعزيز التعاون مع مصر، وستشهد الفترة المقبلة