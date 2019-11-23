الإرهاق وزيادة ضربات القلب.. هكذا يؤثر الشتاء في نومك

ليس فقط إنتاج جسمك للميلاتونين يؤثر على نومك في الشتاء، حيث كشفت مؤسسة النوم الوطنية أن التغيرات المزاجية التي تحدث في الفصول الباردة من السنة تزيد من معدلات نوم الأشخاص

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الشتاء يؤثر في نومك

يؤثر كل فصل من فصول السنة على الجسم بشكل مختلف، ولكن الشتاء له دور كبير في التأثير على النوم، حيث يستطيع أن يرسل إشارات إلى حركة العين السريعة خلال النوم. من أجل حفاظ الجسم على درجة حرارته الطبيعية في الشتاء، يمر بتغيرات مختلفة، ولكن كيف يؤثر الشتاء في النوم؟.. هناك طرق سلبية وإيجابية لهذا التأثير، ولكن قبل التعرف على التفاصيل، فغالبا ما تصيبك حالة من الخمول والكسل وحاجتك إلى ساعات أطول للبقاء في السرير في الأيام الباردة، لذا تعرف على ما يفعله الشتاء في جسمك وفقا لما ذكره موقع Best Life.

تغيرات في دورة النوم والاسيتقاظ جميعنا نعرف أنه خلال الشتاء لا نتعرض إلى أشعة الشمس بقدر كافٍ، حيث إن وقت الغروب يأتي مبكرا، ولسوء الحظ، فإن التعرض القليل إلى أشعة الشمس يعني إنتاج المزيد من الميلاتونين "هرمون النوم" المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ المنتظمة. اقرأ أيضا: النوم بجانب شخص يعاني الشخير