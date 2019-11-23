الإرهاق وزيادة ضربات القلب.. هكذا يؤثر الشتاء في نومك

ليس فقط إنتاج جسمك للميلاتونين يؤثر على نومك في الشتاء، حيث كشفت مؤسسة النوم الوطنية أن التغيرات المزاجية التي تحدث في الفصول الباردة من السنة تزيد من معدلات نوم الأشخاص
يؤثر كل فصل من فصول السنة على الجسم بشكل مختلف، ولكن الشتاء له دور كبير في التأثير على النوم، حيث يستطيع أن يرسل إشارات إلى حركة العين السريعة خلال النوم.
من أجل حفاظ الجسم على درجة حرارته الطبيعية في الشتاء، يمر بتغيرات مختلفة، ولكن كيف يؤثر الشتاء في النوم؟.. هناك طرق سلبية وإيجابية لهذا التأثير، ولكن قبل التعرف على التفاصيل، فغالبا ما تصيبك حالة من الخمول والكسل وحاجتك إلى ساعات أطول للبقاء في السرير في الأيام الباردة، لذا تعرف على ما يفعله الشتاء في جسمك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
تغيرات في دورة النوم والاسيتقاظ
جميعنا نعرف أنه خلال الشتاء لا نتعرض إلى أشعة الشمس بقدر كافٍ، حيث إن وقت الغروب يأتي مبكرا، ولسوء الحظ، فإن التعرض القليل إلى أشعة الشمس يعني إنتاج المزيد من الميلاتونين "هرمون النوم" المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ المنتظمة.
اقرأ أيضا: النوم بجانب شخص يعاني الشخير
تغيرات في دورة النوم والاسيتقاظ
جميعنا نعرف أنه خلال الشتاء لا نتعرض إلى أشعة الشمس بقدر كافٍ، حيث إن وقت الغروب يأتي مبكرا، ولسوء الحظ، فإن التعرض القليل إلى أشعة الشمس يعني إنتاج المزيد من الميلاتونين "هرمون النوم" المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ المنتظمة.
اقرأ أيضا: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك
التعرض المباشر لضوء الشمس يؤثر على الغدة النخامية التي تفرز الميلاتونين، ولهذا قال براد ليشتنشتاين، رئيس قسم المعالجة المثلية في كلية الطب الطبيعي: "كلما قل ضوء الشمس الذي يمتصه جسمك، زاد إنتاجه من الميلاتونين، مما قد يجعلك تشعر بالركود والإرهاق".
تكمن الأخبار السارة في أنك تستطيع مواجهة نقص الضوء الطبيعي من خلال التعرض للضوء الصناعي في المنزل وتجنب الغفوات للحصول على قدر كافٍ من النوم ليلا.
تغير المزاج يجعلك تنام أكثر
ليس فقط إنتاج جسمك للميلاتونين يؤثر على نومك في الشتاء، حيث كشفت مؤسسة النوم الوطنية أن التغيرات المزاجية التي تحدث في الفصول الباردة من السنة تزيد من معدلات نوم الأشخاص، كما أن 90% من الأشخاص يتأثر مزاجهم وطاقتهم بالتغيرات المناخية في الفصول.
يهمك أن تعرف: بالتأمل والضحك.. تغلب على الضغوط النفسية
في كثير من الأحيان، يصاب الأشخاص بالاضطرابات العاطفية الموسمية أو اكتئاب الشتاء، وكلاهما يحمل أعراضا تؤثر على جودة النوم، والتي تشمل فقدان الطاقة والحاجة إلى ساعتين إضافيتين من النوم كل ليلة.
انخفاض مستويات هرمون الإجهاد
في الوقت الذي تعتقد فيه أن الصيف الموسم الأفضل لتقليل مستويات الإجهاد والتوتر، لكن أوضح العلماء عكس ذلك، فعندما حلل فريق بحثي هولندي مستويات الكورتيزول، وجدوا أن النساء لديهن أعلى مستويات من هذا الهرمون في الصيف.
ولأن الكورتيزول يتداخل مع دورة النوم مما يسبب الأرق، أوضحت النتائج أنه يؤثر بشكل إيجابي على النوم في الشتاء.
الهواء الجاف يجعل النوم أكثر صعوبة
خلال فصل الشتاء، يصبح الهواء خاليا من الرطوبة، ونقص رطوبة الهواء يسبب تهيجات في الحلق؛ مما يظهر السعال ويجعل النوم صعبا، وذلك وفقًا لما كشفت عنه مؤسسة النوم الوطنية، لذا من الأفضل استخدام جهاز مرطب في الشتاء عند نومك ليلا لتجنب الأرق.
النوم والنافذة مفتوحة يسبب الأرق
في بعض الأحيان في فصل الشتاء، ينام الأشخاص والنافذة مفتوحة قليلا من أجل موازنة درجة حرارة الغرفة، وبالرغم من أنها قد تكون طريقة رائعة لتهدئتك ومساعدتك على النوم، لكن تلك النسمات الباردة التي تدخل أثناء نومك تجعلك تتحرك أكثر ويزيد معدل ضربات قلبك، وبالتالي تستيقظ.
في أغلب الأحيان، عندما تنام والشباك مفتوح في الشتاء، فإن درجة حرارة الغرفة قد تصبح غير مثالية، وإذا كنت تشعر بالبرودة أثناء النوم قد ترتدي الجوارب للتدفئة، ولكن لا تجعل نفسك دافئا زيادة عن اللازم، لأن هذا الأمر يجعلك تنام بعمق أكثر ولا تستطيع الاستيقاظ صباحا أو لا تنام من الأساس نتيجة ارتفاع درجة حرراة جسمك.
إذا كانت تظهر عليك جميع الأعراض السابق ذكرها، وكنت لا تعرف السبب وراء التقلبات في النوم، فغالبا عرفت سبب ما يحدث لك لتحاول التغلب عليه بطريقتك.