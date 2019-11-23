حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

الإرهاق وزيادة ضربات القلب.. هكذا يؤثر الشتاء في نومك

ليس فقط إنتاج جسمك للميلاتونين يؤثر على نومك في الشتاء، حيث كشفت مؤسسة النوم الوطنية أن التغيرات المزاجية التي تحدث في الفصول الباردة من السنة تزيد من معدلات نوم الأشخاص
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الشتاء يؤثر في نومك
الشتاء يؤثر في نومك
يؤثر كل فصل من فصول السنة على الجسم بشكل مختلف، ولكن الشتاء له دور كبير في التأثير على النوم، حيث يستطيع أن يرسل إشارات إلى حركة العين السريعة خلال النوم. من أجل حفاظ الجسم على درجة حرارته الطبيعية في الشتاء، يمر بتغيرات مختلفة، ولكن كيف يؤثر الشتاء في النوم؟.. هناك طرق سلبية وإيجابية لهذا التأثير، ولكن قبل التعرف على التفاصيل، فغالبا ما تصيبك حالة من الخمول والكسل وحاجتك إلى ساعات أطول للبقاء في السرير في الأيام الباردة، لذا تعرف على ما يفعله الشتاء في جسمك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
تغيرات في دورة النوم والاسيتقاظ جميعنا نعرف أنه خلال الشتاء لا نتعرض إلى أشعة الشمس بقدر كافٍ، حيث إن وقت الغروب يأتي مبكرا، ولسوء الحظ، فإن التعرض القليل إلى أشعة الشمس يعني إنتاج المزيد من الميلاتونين "هرمون النوم" المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ المنتظمة. اقرأ أيضا: النوم بجانب شخص يعاني الشخير
اقرأ المزيد
المرأة الحامل وأشعة الشمس

استعدي للغثيان.. 5 نصائح للمرأة الحامل خلال السفر

تتعرض المرأة الحامل فى أثناء رحلة الحمل إلى العديد من المخاطر، فهي تحمل بداخلها روحا، تنتظر أن تأتي إلى الحياة، وقد تتعرض الحامل للإجهاض نتيجة عدم تناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم في هذه الفترة، وليس ذلك فقط، فأيضًا بذل المجهود والتعرض للتوتر والضغط والقلق يزيد من فرص تعرضها للإجهاض. وبجانب ذلك، يمثل السفر خطورة كبيرة؛ لذا توجد بعض احتياطات الأمان التي يجب وضعها في الحسبان للحفاظ على صحة الجنين، نقلًا عن "times of india".
اجهاد قيادة السيارات

الإجهاد والتوتر أثناء القيادة يعرضانك للموت المفاجئ

عندما تكون عالقا في الزحام، حينما تقود سيارتك، فغالبًا ما تشعر بالضغط والإجهاد، حيث هناك العديد من الأشياء الخاطئة التي تحدث على الطريق، كسائق كاد يصدم سيارتك، أو آخر لم ينظر جيدًا في الوقت الذي تتجه فيه ما بين رصيف وآخر، وجميع هذه الأمور تتسبب في تسارع ضربات قلبك وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ. يعتقد الباحثون أن التعرض المنتظم للضغوطات خاصة على الطرق وقت قيادة السيارات له تأثير على الصحة الجسدية على المدى الطويل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
تخزين-الأطعمة-في-الثلاجة

ترتيب ثلاجتك يكشف عن شخصيتك.. المبدع فوضوي

نمط الحياة الذي تعيشه يكشف عن شخصيتك والصفات التي لا تظهر في كل المواقف، وربط علم النفس سابقا بين الشخصية وحبك لبعض الألوان، كما أن اختيار نوع الموبايل كان يكشف عن اهتمامتك في الحياة أيضا. وبناء على ما يحاول علم النفس الوصول إليه، كشف طبيب نفسي عما يقوله أسلوبك في تكديس الثلاجة عن شخصيتك، سواء كان لديك وجبات عشاء مخططة مسبقا كل أسبوع أو بالكاد تشتري أي شيء من السوبر ماركت ولا يمثل وجبة كاملة تناسب شخصا واحدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]