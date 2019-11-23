جريمة

الشرطة تداهم مصنع ترامادول في الغربية

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
مخدر الترامادول
مخدر الترامادول
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وكشفت التحريات عن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية خيانة أمانة، ومحكوم عليه غيابيا في قضية (إيصال أمانة).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والغربية، ألقت القوات القبض على المتهم حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية. وبإرشاده تم ضبط الماكينة المستخدمة فى التصنيع بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وأسفر التفتيش عن ضبط 25180 قرصا
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دعارة-قاصرات

تحت ستار «نادي صحي».. دعارة واتجار بالبشر في هضبة الهرم

لافتة ضوئية تجذب الأنظار في عقار سكني بمكان يتسم بالهدوء في منطقة هضبة الأهرام المطلة على تاريخ الفراعنة "أهرامات الجيزة"، اتخذتها ربة منزل مقرا لنادٍ صحي أضحى مقصد راغبي متعة الحرام من الرجال وليس طالبي الراحة والاستشفاء، خطة شيطانية لجأت إليها تلك السيدة، وقع اختيارها على فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ18 سنة، تأتي بهن بدعوى إلحاقهن بالعمل طرفها وتوفير فرصة عمل بسعر جيد لفتاة في مقتبل العمر، لكن سرعان ما تتكشف الحقيقة المُرة وأن النادي ستار لأعمال منافية للآداب.
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2)

حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
قطع-أثرية

حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
شبكة-دعارة

دهاء راقصة وشهوة محرمة.. ماذا حدث داخل شقة الهرم؟

علاقة عاطفية نشأت بين الراقصة "نجلاء" وعامل يكبرها بنحو 8 سنوات، سرعان ما توطدت أواصرها واستقر الاثنان على المضي قدما كثنائي يجمعهما الحب والوئام، فتزوجا عرفيا، واستقرت بهما الحال في شقة بسيطة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، لكن الشيطان كان ثالثهما، إذ وسوس لهما بطرق عالم الجريمة عبر بوابة النصب، فاستخدمت الحسناء جمالها في استقطاب راغبي المتعة الحرام، وشمل الاتفاق حضورهم إلى شقتها لقضاء سهرة حمراء تتسللها ممارسة الرذيلة، لكن عند قدوم الضحية يكتشف سقوطه في فخ نصبته "الراقصة".
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جثة

الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
محاكمة محمد راجح

وصول مرتضى منصور جلسة محاكمة قاتل «شهيد الشهامة»

وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الأحد، إلى مقر مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحضور مع والد "محمود البنا" في ثالث جلسات المتهمين في القضية المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة"، والمتهم فيها "محمد "شرف عبد الغنى راجح" وثلاثة آخرين محبوسين، واتهامهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ورفض مرتضى منصور الأداء بأى تصريحات إلا عقب الخروج من الجلسة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية.
جثة-فتاة

هشم رأسها وأحرق جثتها.. سر علاقة غير شرعية انتهت بجريمة

جثة ربة منزل متفحمة ملقاة بطريق "طنطا– المحلة"، لغز جديد عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على فك طلاسمه، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم، وذلك بعد إخطار تلقاه اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الغربية، من العميد مازن الرشيدي، بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متفحمة بطريق "طنطا– الإسكندرية" أمام مدخل قرية "سمر مون" بدائرة مركز طنطا ليوجه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

5 مصابين في مشاجرة بالمطاوي بجامعة المنوفية

منذ نعومة أظافر الأطفال يعمد أولياء الأمور إلى حسن تنشئة فلذات أكبادهم والعمل على تنشئتهم بشكل صحيح والامتثال بالأخلاق الحميدة واحترام ثوابت لن تتغير أبد الدهر، أبرزها أن مكان تلقي العلم هو "محراب" له قدسيته كالمساجد والكنائس، إلا أن ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع ما شهدته أروقة جامعة المنوفية، على أثر نشوب مشاجرة استخدم طرفاها أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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