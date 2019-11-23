الشرطة تداهم مصنع ترامادول في الغربية

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

مخدر الترامادول

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وكشفت التحريات عن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية خيانة أمانة، ومحكوم عليه غيابيا في قضية (إيصال أمانة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والغربية، ألقت القوات القبض على المتهم حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية. وبإرشاده تم ضبط الماكينة المستخدمة فى التصنيع بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وأسفر التفتيش عن ضبط 25180 قرصا

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والغربية، ألقت القوات القبض على المتهم حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.



وبإرشاده تم ضبط الماكينة المستخدمة فى التصنيع بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وأسفر التفتيش عن ضبط 25180 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، وماكينة تصنيع العقاقير المخدرة، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة فى عملية تصنيع الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول.



بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات ونشاطه الإجرامي فى مجال تصنيع وترويج الأقراص المخدرة. وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.



يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المخدرات.





