إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات (THE) لعام 2020. وأشار تقرير تلقاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، إلى حصول جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميا، تليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالميا، وذلك في تخصص & health clinical, pre-clinical، كما بلغ إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية 7 تخصصات.
والتخصصات هي: الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا.وأضاف التقرير أن الجامعات المصرية ظهرت في التخصصات العلمية التي تم ذكرها على النحو التالي: جامعة واحدة في تخصص الأعمال والاقتصاد، 14 جامعة في تخصص
والتخصصات هي: الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا.
وأضاف التقرير أن الجامعات المصرية ظهرت في التخصصات العلمية التي تم ذكرها على النحو التالي: جامعة واحدة في تخصص الأعمال والاقتصاد، 14 جامعة في تخصص clinical, pre-clinical & health، و5 جامعات في تخصص علوم الحاسب، و17 جامعة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، و12 جامعة في العلوم الحياتية، و18 جامعة في العلوم الفيزيائية، وجامعتان في العلوم الاجتماعية.
ولفت إلى ظهور جامعة القاهرة في 7 تخصصات، تليها جامعتا الإسكندرية والمنصورة في 5 تخصصات، تليها جامعات عين شمس، وأسيوط، وبنها، وبنى سويف، وحلوان، والمنوفية، وقناة السويس، وطنطا، والزقازيق في 4 تخصصات، ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة المنيا في 3 تخصصات، تليها جامعات الأزهر، وأسوان، وكفر الشيخ، وسوهاج في تخصصين، تليها جامعتا الفيوم وجنوب الوادي في تخصص واحد، وبذلك سجلت الجامعات المصرية مجمعة 69 ظهورا في تصنيف التخصصات المختلفة.