إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات (THE) لعام 2020. وأشار تقرير تلقاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، إلى حصول جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميا، تليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالميا، وذلك في تخصص & health clinical, pre-clinical، كما بلغ إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية 7 تخصصات.

والتخصصات هي: الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا.وأضاف التقرير أن الجامعات المصرية ظهرت في التخصصات العلمية التي تم ذكرها على النحو التالي: جامعة واحدة في تخصص الأعمال والاقتصاد، 14 جامعة في تخصص